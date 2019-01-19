Предстоятеля ПЦУ Епифания интронизируют в Софии Киевской

Интронизация назначена на 3 февраля - в день рождения главы ПЦУ.

Предстоятеля Православной церкви Украины Епифания интронизируют в Софии Киевской. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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Интронизация назначена на 3 февраля, в день рождения главы ПЦУ.

"После интронизации состоится первое заседание Священного Синода, где уже окончательно будут согласованы, утверждены и назначены соответствующие должности или синодальные управления, которые будут действовать в дальнейшем для развития нашей единой поместной православной церкви", - сообщил Епифаний.

Ранее сообщалось, что ПЦУ осудила инцидент в храме МП в Сумах.