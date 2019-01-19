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Предстоятеля ПЦУ Епифания интронизируют в Софии Киевской

Комментариев: 3
Интронизация назначена на 3 февраля - в день рождения главы ПЦУ.
Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний
Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний
wikipedia.org

Предстоятеля Православной церкви Украины Епифания интронизируют в Софии Киевской. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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Интронизация назначена на 3 февраля, в день рождения главы ПЦУ. 

"После интронизации состоится первое заседание Священного Синода, где уже окончательно будут согласованы, утверждены и назначены соответствующие должности или синодальные управления, которые будут действовать в дальнейшем для развития нашей единой поместной православной церкви", - сообщил Епифаний.

Ранее сообщалось, что ПЦУ осудила инцидент в храме МП в Сумах.

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Теги: Православная церковь Украины, Епифаний, интронизация
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Комментариев (3)
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лесопильщик    19.01.2019, 16:34
Оценка:  0
лесопильщик
нє пЦУ, а СЦУ (под углом) как записано в фанТОМАСЕ...
kapablankas    19.01.2019, 15:41
Оценка:  +1
kapablankas
НАРИК будет короновать ????
лесопильщик    19.01.2019, 16:35
Оценка:  -1
лесопильщик
кто заплатил за фанТОМАС, тот и коронует, а ШО?)))
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