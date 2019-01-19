"Оппоблок" обратился в суд об отмене "насильственного переименовывания УПЦ"

По заявлению Новинского, законопроект был принят с нарушением регламента, так как было зафиксировано несколько случаев "кнопкодавства".

Глава партии "Оппозиционный блок" нардеп Вадим Новинский обратился в Конституционный Суд Украины с требованием о признании неконституционными принятый недавно законопроект, который обязывает УПЦ Московского патриархата указать в своем названии принадлежность к РПЦ.

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По заявлению Новинского, законопроект был принят с нарушением регламента, так как было зафиксировано несколько случаев "кнопкодавства" - в голосовании участвовали карточки отсутствующих в Раде нардепов, тогда как по правилам голосование должно производиться лично.

Также Новинский ссылается на 24-я статью Конституции, которая запрещает дискриминацию граждан по любому признаку - по мнению лидера "Оппоблока", тот факт, что поменять название обязывают только УПЦ является дискриминацией. Кроме этого нардеп упоминает статью 35-ю, которая гарантирует невмешательство государства в дела церкви.

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Ранее сообщалось, что 20 декабря 2018 года Верховная Рада приняла закон о переименовании Украинской православной церкви Московского патриархата - УПЦ обязали указать в названии принадлежность к религиозной организации за пределами Украины.