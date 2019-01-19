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"Оппоблок" обратился в суд об отмене "насильственного переименовывания УПЦ"

Комментариев: 2
По заявлению Новинского, законопроект был принят с нарушением регламента, так как было зафиксировано несколько случаев "кнопкодавства".
Глава партии "Оппозиционный блок" нардеп Вадим Новинский
Глава партии "Оппозиционный блок" нардеп Вадим Новинский
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Глава партии "Оппозиционный блок" нардеп Вадим Новинский обратился в Конституционный Суд Украины с требованием о признании неконституционными принятый недавно законопроект, который обязывает УПЦ Московского патриархата указать в своем названии принадлежность к РПЦ.

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По заявлению Новинского, законопроект был принят с нарушением регламента, так как было зафиксировано несколько случаев "кнопкодавства" - в голосовании участвовали карточки отсутствующих в Раде нардепов, тогда как по правилам голосование должно производиться лично.

Также Новинский ссылается на 24-я статью Конституции, которая запрещает дискриминацию граждан по любому признаку - по мнению лидера "Оппоблока", тот факт, что поменять название обязывают только УПЦ является дискриминацией. Кроме этого нардеп упоминает статью 35-ю, которая гарантирует невмешательство государства в дела церкви.

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Ранее сообщалось, что 20 декабря 2018 года Верховная Рада приняла закон о переименовании Украинской православной церкви Московского патриархата - УПЦ обязали указать в названии принадлежность к религиозной организации за пределами Украины.

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Теги: УПЦ МП, Верховна Рада, Оппозиционный блок
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Комментариев (2)
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shurag    19.01.2019, 15:09
Оценка:  +3
shurag
не пойму о какой дискриминации может идти речь? если МП приход, то он автоматически РПЦ
vicinq    19.01.2019, 15:06
Оценка:  +4
vicinq
Вражина и лидер жопоблока агент кремля бульки тут пускать вздумал. Чемодан вокзал и н..й на св родину дураков рабов росиюшку в рот тебе печенье.
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