Украинцев в ПАСЕ лишили мест в регламентном комитете

Кроме того, больше ни одного украинца нет в комитете по вопросам выборов судей в ЕСПЧ.

В ПАСЕ украинцы пока остались без мест в регламентном комитете www.facebook.com/ParliamentaryAssembly

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Бюро ПАСЕ изменило правила формирования комитетов, что, среди прочего, привело к лишению Украины мест в регламентном комитете, который работает над снятием санкций с РФ. Об этом пишет “Европейская правда“.

По решению руководящего органа ПАСЕ, в регламентном комитете и комитете по вопросам избрания судей ЕСПЧ не может быть более двух представителей каждого из государств-членов. До сих пор в упомянутых комитетах не было такого ограничения - их состав формировался по предложениям политических групп.

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До сегодняшнего дня регламентном комитете было четверо украинцев - Владимир Арьев, Владислав Голуб, Юлия Левочкина и Сергей Кираль. Этот комитет отвечает за разработку изменений в регламент, которые могут снять санкционное давление с РФ и открыть путь к возвращению россиян в ассамблею.

В итоге дискуссии Бюро ПАСЕ “обнулило“ перечень тех депутатов, страны которых превысили новую квоту в два места в комитете, рассказал глава украинской делегации Владимир Арьев. “Было решено просто обнулить список, сейчас у нас ноль мест в регламентном комитете, и группы должны выдвигать новых кандидатов“, - пояснил он.

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Также вместо четверых представителей Украины теперь ноль представителей в комитете по вопросам выборов судей ЕСПЧ. Потеряли места в комитетах также представители ряда других государств. Арьев, тем не менее, уверен, что изменения направлены именно против Украины из-за ее работы в регламентном комитете.

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“Это кажется мелкой местью за принципиальную позицию Украины по изменению регламента в угоду РФ“, - заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Страсбурге стартовала сессия ПАСЕ. В течении этой недели депутаты трижды поднимут вопрос Украины.