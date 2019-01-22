Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Экспресс в Борисполь: Полиция открыла дело по факту хищения 20 млн грн

Комментариев: 1
Первый тестовый рейс экспресса состоялся 25 октября.
Полиция проверяет факты присвоения средств чиновниками
Полиция проверяет факты присвоения средств чиновниками
twitter.com/VGroysman

Национальная полиция расследует уголовное производство по факту присвоения и растраты крупной суммы государственных средств чиновниками и бизнесменами при строительстве экспресса Киев - Международный аэропорт Борисполь.

Об этом говорится в материалах суда, передает LB.ua.

Читай также: Нардеп организовал схему по хищению 93 млн Укрзализныци - НАБУ

Дело расследуется с 4 декабря 2018 года по фактам присвоения средств чиновниками одного из госпредприятий по предварительному сговору с должностными лицами частного предприятия путем формального документального оформления выполнения работ и внесения заведомо ложных сведений в официальные документы (ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса).

“В ходе досудебного расследования установлено, что в течение 2018 года ООО Рилейд неоднократно побеждало в публичных закупках филиала Юго-Западная железная дорога ПАО Укрзализныця по объекту строительства Организация железнодорожного пассажирского сообщения Киева - Международный аэропорт “Борисполь на общую сумму 20 444 582 гривен“, - отмечается в сообщении.

17 января Печерский райсуд Киева предоставил полиции доступ к ряду документов для установления обстоятельств правоннарушения и лиц, причастных к совершению преступления.

Напомним, в феврале 2018 года Кабмин утвердил проект строительства скоростной железнодорожной линии между Киевом и аэропортом Борисполь. Первый тестовый рейс экспресса состоялся 25 октября. С 30 ноября 2018 года УЗ запустила железнодорожное сообщение по маршруту. 

Как сообщалось 29 декабря, экспресс Киев - Борисполь снова сломался.

Поделись:
Теги: поезд, Укрзализныця, хищения, коррупция
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
КимЧенПых    22.01.2019, 11:45
Оценка:  +2
КимЧенПых
а так співали
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь