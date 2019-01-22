Экспресс в Борисполь: Полиция открыла дело по факту хищения 20 млн грн

Первый тестовый рейс экспресса состоялся 25 октября.

Национальная полиция расследует уголовное производство по факту присвоения и растраты крупной суммы государственных средств чиновниками и бизнесменами при строительстве экспресса Киев - Международный аэропорт Борисполь.

Об этом говорится в материалах суда, передает LB.ua.

Читай также: Нардеп организовал схему по хищению 93 млн Укрзализныци - НАБУ

Дело расследуется с 4 декабря 2018 года по фактам присвоения средств чиновниками одного из госпредприятий по предварительному сговору с должностными лицами частного предприятия путем формального документального оформления выполнения работ и внесения заведомо ложных сведений в официальные документы (ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса).

“В ходе досудебного расследования установлено, что в течение 2018 года ООО Рилейд неоднократно побеждало в публичных закупках филиала Юго-Западная железная дорога ПАО Укрзализныця по объекту строительства Организация железнодорожного пассажирского сообщения Киева - Международный аэропорт “Борисполь на общую сумму 20 444 582 гривен“, - отмечается в сообщении.

17 января Печерский райсуд Киева предоставил полиции доступ к ряду документов для установления обстоятельств правоннарушения и лиц, причастных к совершению преступления.

Напомним, в феврале 2018 года Кабмин утвердил проект строительства скоростной железнодорожной линии между Киевом и аэропортом Борисполь. Первый тестовый рейс экспресса состоялся 25 октября. С 30 ноября 2018 года УЗ запустила железнодорожное сообщение по маршруту.

Как сообщалось 29 декабря, экспресс Киев - Борисполь снова сломался.