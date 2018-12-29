Экспресс Киев - Борисполь снова сломался
Скоростной поезд заглох на Дарнице.
Активно распиаренный властями новый экспресс Киев - Борисполь в субботу, 29 декабря, в очередной раз сломался и заглох на Дарнице.
Об этом сообщил журналист Влад Антонов в Facebook .
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“Опять зрада: скоростной хайперлуп Киев-Борисполь поломался и заглох на Дарнице. На помощь приехал второй хиперлуп, пока не поломался“, - говорится в сообщении.
Как сообщалось 1 декабря, экспресс в Борисполь сломался на второй день после запуска.
эр нэйгт шойн таки брехен зих дем коп
фин дейм гройсер Киевер движенье
верн ди рельсес расширенье
энферт мир... "трамвай идет у парк"
трамвай идет у парк и будет на запас
ин моментально верт а гройсер квичерай ой... ай..
ой а театр из мит Киевер