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Экспресс Киев - Борисполь снова сломался

Комментариев: 15
Скоростной поезд заглох на Дарнице.
В движении экспресса Киев-аэропорт Борисполь вновь возникли проблемы
В движении экспресса Киев-аэропорт Борисполь вновь возникли проблемы
twitter.com/VGroysman

Активно распиаренный властями новый экспресс Киев - Борисполь в субботу, 29 декабря, в очередной раз сломался и заглох на Дарнице. 

Об этом сообщил журналист Влад Антонов в Facebook .

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“Опять зрада: скоростной хайперлуп Киев-Борисполь поломался и заглох на Дарнице. На помощь приехал второй хиперлуп, пока не поломался“, - говорится в сообщении.

За пассажирами прислали другой экспресс
За пассажирами прислали другой экспресс
соцсети

Как сообщалось 1 декабря, экспресс в Борисполь сломался на второй день после запуска.

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Теги: поезд, Борисполь, экспресс, поломка
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Комментариев (15)
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Sancho-s    29.12.2018, 11:28
Оценка:  -1
Sancho-s
Всё ломается, Интерсити по началу тоже ломались...
Sancho-s    29.12.2018, 11:30
Оценка:  -1
Sancho-s
Кстати, делались они в Ю. Корее!
КульныйПэрэць    29.12.2018, 11:19
Оценка:  0
КульныйПэрэць
А тебе что,бумеранги не нравятся?Ты же кипятком ссышься от радости от негативных новостей из Раши.Вот и они радуются нашим"пэрэможным"новост ям.
КульныйПэрэць    29.12.2018, 11:17
Оценка:  0
КульныйПэрэць
Ничего,как только Петя-петушок заспиртованный гребешок,протрезвеет,то сразу починит.
sharry-sharry    29.12.2018, 11:15
Оценка:  0
sharry-sharry
Кацапы радуются и желчью брызжут,на свою рашу посмотрите и что в ней делается.Хватит на Украину все кивать,у нас своих критиков хватает,а вы у себя наведите сначала порядок,а потом с критикой лезите в др страны!Убогие вы,фу.,всегда радовались и продолжаете радоваться,когда у соседа что то не ладится
Sancho-s    29.12.2018, 11:29
Оценка:  -1
Sancho-s
Да пойдут они найух!
fkrfyfan    29.12.2018, 11:01
Оценка:  -1
fkrfyfan
По пьяне купили, по пьяне открыли
sharry-sharry    29.12.2018, 11:11
Оценка:  -1
sharry-sharry
Это ты по своей федерасии судишь?
Септемберг    29.12.2018, 10:53
Оценка:  0
Септемберг
Петина карма..
Кайдаш    29.12.2018, 10:52
Оценка:  +1
Кайдаш
"Трамвай дальше не идет и пассажиров не берет!..."
эр нэйгт шойн таки брехен зих дем коп
фин дейм гройсер Киевер движенье
верн ди рельсес расширенье
энферт мир... "трамвай идет у парк"
трамвай идет у парк и будет на запас
ин моментально верт а гройсер квичерай ой... ай..
ой а театр из мит Киевер
Кайдаш    29.12.2018, 10:53
Оценка:  +1
Кайдаш
...трамвай" восемдесят лет киевской песенке про трамвай, а всё так же актуальна ))))
Антибес    29.12.2018, 10:46
Оценка:  0
Антибес
А вот не нужно было пускать на борт этой скотовозки пейсатых чмырей Пьяношенко и Гойсмана.Ведь там где эти двое,там везде разруха,поломки и тотальная зрада!
Sancho-s    29.12.2018, 11:30
Оценка:  -1
Sancho-s
испражнился, выплюнь
SEMPENTY    29.12.2018, 10:30
Оценка:  0
SEMPENTY
Сделано в Украине...
Перегар    29.12.2018, 10:22
Оценка:  +3
Перегар
Потому что купили хлам по цене новья. Разницу на карман, а хлам чинить постоянно
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