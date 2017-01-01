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В Киеве задержали иностранца, которого разыскивал Интерпол

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В настоящее время решается вопрос о его экстрадиции в страну происхождения.
Выходец одной из стран Центральной Азии
Выходец одной из стран Центральной Азии
ssu.gov.ua

В Киеве задержали иностранца, который находится в международном розыске по линии Интерпола. 

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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“Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с ГУ Нацполиции в городе Киеве задержали иностранца, который находится в международном розыске по линии Интерпола. Сотрудники спецслужбы установили, что выходец одной из стран Центральной Азии прибыл в Украину с целью избежания уголовной ответственности за совершение тяжких преступлений на родине“ , - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в настоящее время решается вопрос о его экстрадиции в страну происхождения.

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Напомним, в международном автомобильном пункте пропуска Мамалыга при попытке въезда в Украину пограничники обнаружили и задержали мужчину, который с 1999 года находится в международном розыске за совершение резонансного убийства в Италии

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Теги: задержание, Интерпол, СБУ, иностранец, полиция
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