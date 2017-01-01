Иностранца, который скрывался 20 лет, арестовали на Буковине
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В международном автомобильном пункте пропуска Мамалыга при попытке въезда в Украину пограничники обнаружили и задержали мужчину, который с 1999 года находится в международном розыске за совершение резонансного убийства в Италии.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Черновицкой области.
Сразу после задержания украинские правоохранители получили от Интерпола официальное подтверждение о его розыске, а от бюро Интерпола в Италии - международный ордер на арест.
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Новоселицкий районный суд Черновицкой области удовлетворил ходатайство правоохранителей и приговорил задержанного к содержанию под стражей сроком на 40 суток. Сейчас он находится в СИЗО.
Теперь правоохранители ожидают запрос от итальянских коллег о выдаче арестованного и материалы для его экстрадиции.
Сообщается, что в 1999 году иностранец вместе с сообщниками совершил умышленное убийство в Италии. Преступники нанесли своей жертве почти два десятка ножевых ранений. Этот случай получил общественный резонанс и широко освещался как в местных, так и в международных СМИ.
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Задержанному инкриминируется добровольное соучастие в убийстве, незаконное ношение и хранение оружия и бегство. За содеянное суд заочно приговорил мужчину почти до 25 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что суд арестовал выдворенную из России журналистку. Депортированную из России журналистку Елену Бойко на два месяца отправили в следственный изолятор во Львове.