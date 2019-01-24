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В Украине запретили этиловый спирт

Комментариев: 4
Продажа этого препарата запрещена временно.
Контроль за выполнением распоряжения осуществляют органы Гослекслужбы
Контроль за выполнением распоряжения осуществляют органы Гослекслужбы
akzent.zp.ua

В Украине временно запретили лекарственный препарат Спирт этиловый.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на распоряжение Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

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“На основании поступления информации от Главного следственного управления Национальной полиции Украины... по выявлению в обращении образцов лекарственного средства СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ 96%, раствор для наружного применения 96% по 100 мл, серии SP 010 117, производства/с маркировкой производителя ООО Производственная фармацевтическая компания Био-Фарма ЛТД, Украина, в количестве 87802 флакона, что значительно превышает количество, указанное в сертификате качества производителя (30373 флакона) ... ВРМЕМЕННО ЗАПРЕЩАЮ реализацию и применение лекарственного средства СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ 96%, раствор для наружного применения 96% по 100 мл, серии SP 010 117, производства/с маркировкой производителя ООО Производственная фармацевтическая компания Био-Фарма ЛТД, Украина, до отдельного решения Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками“, - говорится в документе.

Субъектам хозяйствования, которые осуществляют реализацию, хранение и применение лекарственных средств, безотлагательно после получения данного распоряжения проверить наличие лекарственного средства спирт этиловый, изъять его из обращения и проинформировать территориальный орган Гослекслужбы.

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Стоит отметить, при наружном применении спирт этиловый оказывает антисептическое, дезинфицирующее, местнораздражающее действие. Этанол коагулирует белки, активен в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий и вирусов. Оказывает “дубильное“ действие на кожу и слизистые оболочки. 

Как сообщалось 21 января, в Украине запретили препарат для профилактики рахита.

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Теги: лекарство, запрет, спирт
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Комментариев (4)
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Woodbrother    24.01.2019, 09:40
Оценка:  0
Woodbrother
Не спирт запретили, а спирт от некоторых производителей. От других можно.
Шкиряк_и_Зорян    24.01.2019, 09:27
Оценка:  +1
Шкиряк_и_Зорян
Ну после выборов то разрешат, надеюсь!
Люблю_Украину    24.01.2019, 10:00
Оценка:  +2
Люблю_Украину
как раз до выборов надо, что бы выбирали душой, а не умом)
Коляка    24.01.2019, 08:59
Оценка:  -5
Коляка
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