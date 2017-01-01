У начальника Гоструда в Донецкой области нашли паспорт РФ

Следователи квалифицировали действия злоумышленника по трем статьям Уголовного кодекса Украины.

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У руководителя Главного управления Гоструда в Донецкой области правоохранители обнаружили российский паспорт. Также чиновник уличен в систематических поборах, в частности - в получении неправомерной выгоды в полмиллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

В частности, в августе 2018 правоохранители осуществили спецоперацию по документированию преступных действий должностного лица. В рамках спецоперации злоумышленника задержали после получения им очередного “транша“ в размере 500 тысяч гривен.

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Во время дальнейшего расследования следователи ГСУ установили, что в начале осени 2015 года мужчина посетил территорию временно оккупированного полуострова Крым. Там он получил паспорт гражданина Российской Федерации. Визит в Крым состоялся за несколько месяцев до назначения на руководящую должность. Вместе с ним тогда ездила гражданка, которая в настоящее время исполняет обязанности начальника Главного управления Гоструда в Донецкой области.

Впоследствии, уже находясь в гражданстве страны-агрессора, злоумышленник подделал документы, представляемые для назначения на должность в органах государственной власти Украины.

23 января мужчине сообщили о подозрении. Продолжаются мероприятия по избранию меры пресечения.

Как сообщалось 17 января, РФ вывезла из Крыма миллион артефактов и ведет незаконные раскопки.