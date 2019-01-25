Машину били топором: В Киеве избили и ограбили журналистов

Съемочную группу, которая прибыла на место незаконной добычи песка, избили и ограбили. Один из пострадавших попал в больницу.

В Киеве вечером 24 января было совершено нападение на съемочную группу Стоп коррупции.

Об этом сообщил журналист Роман Бочкала в Facebook.

По его данным, журналисты проекта с двумя правозащитниками прибыли на место незаконной добычи песка в районе столичных Выдубичей.

"Там их встретили вооруженные молодые люди, которые обеспечивали проезд грузовиков с награбленными недрами. Бандиты прыснули газом в лицо журналисту, повалили на снег и начали бить. Была стрельба и угрозы, что в следующий раз убьют", - отметил Бочкала.

Он также указал, что автомобиль, на котором активисты привезли журналистов, повредили топором, "журналисту выбили зуб, у оператора гематома на затылке".

"Злоумышленники забрали сумку с документами и деньгами одного из избитых и уехали. Полиция объявила план-перехват" - подчеркнул Бочкала.

Информацию о нападении подтвердили в полиции Киева. Правоохранители уточнили, что на улице Промышленная в Голосеевском районе столицы неизвестные на нескольких автомобилях с иностранной регистрацией повредили топором машину журналистов, применили аэрозольные баллончики и избили журналиста, забрав сумку с деньгами и вещами. Один пострадавший попал в больницу.

“Вечером на линию 102 поступило сообщение о том, что по ул. Промышленная в Голосеевском районе группа неизвестных на нескольких автомобилях с иностранной регистрацией повредили топором их машину, применили аэрозольные баллончики, избили журналиста и забрали сумку с деньгами и вещами. Пострадавшего с телесными повреждениями доставили в больницу”, — указано в сообщении правоохранителей.

Полиция квалифицировала действия злоумышленников как разбой. На месте происшествия были обнаружены семь человек, которые назвали себя охранниками. Они будут доставлены в управление полиции для дачи объяснений.

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