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При падениях ежегодно травмируются почти 100 тысяч украинцев - МОЗ

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Врачи советуют обязательно обращаться за медицинской помощью даже есть боль или другие симптомы наступили не сразу после падения.
Зимой количество травм от падения резко возрастает
Зимой количество травм от падения резко возрастает
День

Каждый год около 97,5 тысячи украинцев получают травмы в результате падения. Об этом в пятницу, 25 января, сообщает пресс-служба Минздрава.

Отмечается, что чаще всего при падениях происходят переломы черепа, позвоночника и конечностей.

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"По данным Центра медицинской статистики, в последние годы в среднем 97,5 тысяч украинцев ежегодно подвергались повреждений различной степени тяжести в результате падения (для количественных данных использован средний показатель перечня травм, наиболее характерных вследствие падений: переломы черепа, позвоночника, костей верхних и нижних конечностей)", - говорится в сообщение.

В связи с этим медики подчеркивают, что при малейших признаках перелома или сотрясения мозга, следует обращаться за медицинской помощью.

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"Даже если не сразу, а через некоторое время после падения начала болеть голова, появилась тошнота или боль в суставах - срочно обратитесь к врачу. Главные правила безопасности при гололеде: не спешите. Чем медленнее вы идете, тем меньше риск упасть и травмироваться. Не держите руки в карманах: это очень поможет при падении. Присядьте, если чувствуете, что теряете равновесие: это поможет удержаться на ногах, а в случае падения - падать будет не так высоко и не так больно. Держитесь в стороне от зданий, чтобы защитить себя от падения сосулек. Сконцентрируйтесь, когда переходите дорогу: тормозной путь при гололедице значительно увеличивается. Не обувайтесь в сапоги на высоких каблуках: идеальный вариант - удобная обувь с рельефной подошвой", - советуют в Минздраве.

Напомним, только в декабре в Киеве из-за гололеда пострадало более трех тысяч людей.

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Теги: статистика, Минздрав, травмы, гололед
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Источник: korrespondent.net

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