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Под Харьковом задержаны местный "смотрящий" и держатель "общака"

Комментариев: 3
За последнее время это уже второе задержание Валерсона.
Под Харьковом задержаны местный "смотрящий" и держатель "общака"
© hk.npu.gov.uа
Фото 1/3
  • Злоумышленники разоблачили 24 января во время проведения профилактических мероприятий
  • Злоумышленники разоблачили 24 января во время проведения профилактических мероприятий
  • Злоумышленники разоблачили 24 января во время проведения профилактических мероприятий
Под Харьковом задержаны местный "смотрящий" и держатель "общака"
Злоумышленники разоблачили 24 января во время проведения профилактических мероприятий
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В ходе проведения профилактических мероприятий по отработке территории Харьковской области сотрудники управления стратегических расследований ГУ Нацполиции задержали “смотрящего“ по области местного криминального авторитета и держателя воровского “общака“.

Об этом сообщил департамент коммуникаций полиции области.

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“У дома по ул.Котлова полицейские задержали и провели личный обыск неоднократно осужденных за совершение тяжких преступлений лиц, которые имеют влияние на криминальную обстановку на территории региона - 44-летнего “смотрящего“ по Харьковской области по прозвищу “Валерсон“ и 44-летнего держателя “общака“, - сообщает полиция.

При проведении личного обыска у одного из мужчин полицейские обнаружили и изъяли пистолет ПМ. Кроме того, у обоих задержанных были обнаружены изъяты свертки с веществом белого цвета, похожим на метадон. Вещественные доказательства изъяты и направлены на исследование в Харьковский научно-исследовательский экспертный центр МВД Украины.

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Следователем открыты уголовные производства ч.1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Стоит отметить, что за последнее время это уже второе задержание “Валерсона“. 28 декабря 2018 года начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Олег Бех сообщил о том, что правоохранители пресекли собрание криминальных авторитетов и задержали 20 человек, среди которых был и “Валерсон“. Однако тогда ему не было предъявлено подозрение, его отпустили. 

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Теги: криминальный авторитет, Харьковская область
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Комментариев (4)
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Катилин    27.01.2019, 16:23
Оценка:  -2
Катилин
Видно совсем дела плохо идут, если воры ворам в общак лезут. В определённых кругах данные действия властей называются крысятничеством и очень жёстко пресекаются. Посмотрим -остались ещё на Украине бандиты, или только разговоры говорить могут.
LatAlliensSuck    27.01.2019, 16:32
Оценка:  -1
LatAlliensSuck
Ну, вам там на рассие видней как правильно жить "по понятиям"...
Катилин    27.01.2019, 16:35
Оценка:  0
Катилин
На всеобщей воровской сходке в 1990-м году воры на самой большой в истории сходке, решили не следовать пути политиков и не делились на украинских вовров, русских воров и т.д., в этом деле нет национальностей, а понятия одни на все постсоветские страны. Так что понятия знают хорошо везде.
Катилин    27.01.2019, 16:36
Оценка:  0
Катилин
И воры единственный враг олигархата точно так же - везде, а когда олигархат влез во власть и начал лезть им в карман... Посмотрим, остались они на Украине или это только сказки в ЗМИ.
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