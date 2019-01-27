В Кропивницком парня ударило током на крыше поезда

К счастью, состояние ребенка медики оценили как "удовлетворительное".

В городе Кропивницком на вагоне поезда ударило током парня 2004 года рождения.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Кировоградской области.

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"27 января в 15:16 в оперативно-координационный центр Управления ГСЧС в области поступило сообщение о том, что на грузовом дворе железнодорожного вокзала Кропивницкий на вагоне поезда ударило током мальчика", - говорится в сообщении.

По прибытию спасатели установили, что мальчик 2004 года рождения сидит на одном из вагонов поезда в удовлетворительном состоянии. Бойцы ГСЧС сняли парня из вагона и передали медикам.

Бойцы ГСЧС сняли парня из вагона kr.dsns.gov.ua

Как сообщалось, в Одессе на крыше поезда погиб ребенок.