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В Кропивницком парня ударило током на крыше поезда

Комментариев: 1
К счастью, состояние ребенка медики оценили как "удовлетворительное".
Пострадавшего передали медикам
Пострадавшего передали медикам
kr.dsns.gov.ua

В городе Кропивницком на вагоне поезда ударило током парня 2004 года рождения.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Кировоградской области.

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"27 января в 15:16 в оперативно-координационный центр Управления ГСЧС в области поступило сообщение о том, что на грузовом дворе железнодорожного вокзала Кропивницкий на вагоне поезда ударило током мальчика", - говорится в сообщении.

По прибытию спасатели установили, что мальчик 2004 года рождения сидит на одном из вагонов поезда в удовлетворительном состоянии. Бойцы ГСЧС сняли парня из вагона и передали медикам.

Бойцы ГСЧС сняли парня из вагона
Бойцы ГСЧС сняли парня из вагона
kr.dsns.gov.ua

Как сообщалось, в Одессе на крыше поезда погиб ребенок.

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Теги: поезд, ток, Кропивницкий
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Комментариев (2)
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SergioS    27.01.2019, 18:07
Оценка:  0
SergioS
15-летний дятел, видимо самовыразиться хотел.
GreenPeace!    27.01.2019, 18:03
Оценка:  0
GreenPeace!
Раньше таким дибилизмом не страдали.
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