В Кропивницком парня ударило током на крыше поезда
К счастью, состояние ребенка медики оценили как "удовлетворительное".
В городе Кропивницком на вагоне поезда ударило током парня 2004 года рождения.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Кировоградской области.
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"27 января в 15:16 в оперативно-координационный центр Управления ГСЧС в области поступило сообщение о том, что на грузовом дворе железнодорожного вокзала Кропивницкий на вагоне поезда ударило током мальчика", - говорится в сообщении.
По прибытию спасатели установили, что мальчик 2004 года рождения сидит на одном из вагонов поезда в удовлетворительном состоянии. Бойцы ГСЧС сняли парня из вагона и передали медикам.
Как сообщалось, в Одессе на крыше поезда погиб ребенок.