В Николаеве пьяная беременная пыталась покончить с собой

Сейчас проводятся реанимационные действия для сохранения жизни пациентки и ребенка.

По предварительным данным, женщина была в состоянии алкогольного опьянения depositphotos.com

В городе Николаев в понедельник, 28 января, в реанимационное отделение БСМП была доставлена 32-летняя беременная женщина, которая, по предварительным данным, в состоянии алкогольного опьянения, пыталась совершить самоубийство.

Об этом сообщает местное издание Новости-N Управление охраны здоровья Николаевской областной государтсвенной администрации.

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“Благодаря оперативным действиям областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф и профессионализма врачей удалось вовремя доставить женщину в учреждение здравоохранения. Сейчас проводятся реанимационные действия для сохранения жизни пациентки и ребенка“, - говорится в сообщении.

Как сообщалось 27 августа, под Одессой беременная школьница покончила с собой.