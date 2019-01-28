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В Николаеве пьяная беременная пыталась покончить с собой

Комментариев: 1
Сейчас проводятся реанимационные действия для сохранения жизни пациентки и ребенка.
По предварительным данным, женщина была в состоянии алкогольного опьянения
По предварительным данным, женщина была в состоянии алкогольного опьянения
depositphotos.com

В городе Николаев в понедельник, 28 января, в реанимационное отделение БСМП была доставлена 32-летняя беременная женщина, которая, по предварительным данным, в состоянии алкогольного опьянения, пыталась совершить самоубийство.

Об этом сообщает местное издание Новости-N Управление охраны здоровья Николаевской областной государтсвенной администрации.

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“Благодаря оперативным действиям областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф и профессионализма врачей удалось вовремя доставить женщину в учреждение здравоохранения. Сейчас проводятся реанимационные действия для сохранения жизни пациентки и ребенка“, - говорится в сообщении.

Как сообщалось 27 августа, под Одессой беременная школьница покончила с собой.

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Теги: Николаев, беременная, самоубийца
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Комментариев (1)
ВосставшийИзБана    28.01.2019, 14:33
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Таких добивать надо.
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