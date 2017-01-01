Под Харьковом рухнула крыша жилого дома из-за снега

В доме на четыре квартиры проживают 13 человек, однако в момент ЧП в нем находились двое граждан.

В Харьковской области обрушилась крыша жилого дома, которая не выдержала тяжести выпавшего снега. Инцидент произошел в поселке Васищево Харьковского района, сообщило накануне издание NewsRoom.

На место происшествия выезжали руководители местного райотдела, группа реагирования патрульной полиции, глава поселкового совета, а также бригада скорой и экипаж ГСЧС. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

"В доме на четыре квартиры проживают 13 человек, однако в момент ЧП в нем находились лишь двое граждан. В результате случившегося никто из них не пострадал", – говорится в сообщении.

Из-за обвала крыши и потолка были частично разрушены квартиры, поэтому сейчас решается вопрос о расселении жильцов.

Ранее стало известно, что в Харькове на рынке Барабашово произошло частичное обрушение крыши. Никто не пострадал, а страховочные технические конструкции позволили избежать повреждений торговых объектов.

Также в Харькове под тяжестью снега рухнула крыша бывшего боксерского клуба. Тогда также никто не пострадал.

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