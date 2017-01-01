Итоги 28 января: Новый план ОБСЕ и отказ Вакарчука

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

В ОБСЕ сообщили о новом плане по урегулированию на Донбассе; лидер Океана Эльзы не будет участвовать в президентских выборах: News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Президент подписал закон о религиозных общинах

Президент Петр Порошенко подписал закон о возможности изменения подчиненности религиозных организаций.

Документ, в частности, предусматривает механизмы, которые будут устанавливать, каким именно образом религиозная организация может изменить свою подчиненность действующим в Украине и за ее пределами религиозным центрам (управлениям).

Стартовало второе судебное разбирательство между Нафтогазом и Газмпромом

Арбитражный институт торговой палаты Стокгольма начал первое заседание по второму транзитному спору между Нафтогазом и Газпромом.

В ОБСЕ рассказали о новом мирном плане для Донбасса

Специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик сообщил, что новый план по урегулированию ситуации на востоке Украины был представлен на последнем заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в декабре 2018 года в Милане.

Концепт, в частности, предусматривает совместную миссию ООН и ОБСЕ, а также организацию Евросоюзом агентства по восстановлению Донбасса.

Вакарчук сообщил, что не будет участвовать в президентских выборах

Лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук заявил, что не будет принимать участие в президентской гонке в 2019 году.

По словам музыканта, "в джинсах" он может сделать больше для Украины, "чем надев галстук". При этом его команда будет работать над победой проевропейских сил.

Украина уведомила ОБСЕ о недопуске наблюдателей из России

Министерство иностранных дел Украины отправило в Бюро по демократии и правам человека ОБСЕ уведомление о том, что не будет регистрировать официальных наблюдателей от России на выборах президента. Об этом сообщил глава МИД Украины Павел Климкин.

США ввели новые санкции против Венесуэлы

Вашингтон ввел санкции против венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA, которые затронут ее активы на семь миллиардов долларов. Отмечается, что меры призваны лишить дохода правительство президента Николаса Мадуро.

Белый дом отменит санкции в отношении PDVSA, если Мадуро согласится на проведение новых выборов.