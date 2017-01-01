Уже 22 кандидата в президенты: ЦИК добавил в бюллетень еще двоих

Данилюк и Кошулинский присоединились к списку претендентов на пост главы государства.

ЦИК зарегистрировал уже 22 кандидатов в президенты facebook.com/UACEC

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ЦИК зарегистрировал в понедельник еще двоих кандидатов в президенты. Об этом сообщает РБК-Украина.

К списку в 20 человек присоединились еще двое - Руслан Кошулинский и Александр Данилюк. Кошулинский подал документы в ЦИК 23 января, Данилюк - 24 января Данилюк Александр. Решение о регистрации кандидатов было принято единогласно.

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Таким образом, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала уже 22 официальных кандидатов в президенты Украины.

Помимо Данилюка и Кошулинского, в списке уже числятся Геннадий Балашов, Ольга Богомолец, Юрий Бойко, Александр Вилкул, Анатолий Гриценко, Дмитрий Добродомов, Сергей Каплин, Илья Кива, Аркадий Корнацкий и Виталий Куприй.

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Кроме того, были зарегистрированы ЦИК Олег Ляшко, Александр Мороз, Евгений Мураев, Валентин Наливайченко, Роман Насиров, Андрей Садовый, Виталий Скоцик, Юлия Тимошенко, Александр Шевченко, Игорь Шевченко.

Окончательный список кандидатов в президенты мы увидим 9 февраля, по окончанию срока подачи заявлений.

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Напомним, ранее в Нацполиции сообщили, что голоса жителей оккупированных террииторий Крыма и Донбасса могут использовать для фальсификаций на выборах президента.