Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

СМИ узнали, кого обстреляли из гранатомета в Днепре

Комментариев: 0
Люди во внедорожнике Toyоta Land Cruiser выжили, потому что автомобиль оказался бронированным.
Полицейский осматривает обстрелянный внедорожник
Полицейский осматривает обстрелянный внедорожник
informator.ua

В Днепре неизвестный обстрелял из гранатомета внедорожник Toyоta Land Cruiser, в котором находился криминальный авторитет по прозвищу “Каха“.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на местную полицию в среду, 30 января.

Читай также: Россиянин устроил стрельбу в больнице Бердянска

“Официально причастность тех, кто находился в авто, к криминальному миру еще устанавливается в рамках расследования. Однако неофициально могу сказать, что в автомобиле находился человек, известный в нашем городе, как “Каха“. Он управлял автомобилем, который, кстати, бронированный“, -рассказал собеседник агентства.

В полиции также уточнили, что автомобиль не принадлежит гражданину 1973 года рождения, который был за рулем, а зарегистрирован на другое лицо.

Напомним, вечером 29 января в Днепре неизвестный выстрелил из ручного противотанкового гранатомета в автомобиль Toyоta Land Cruiser. Инцидент произошел на перекрестке улицы Литейной и спуска Крутогорная. Водитель и пассажир не пострадали.

Читай также: В Днепре обстреляли авто главы местного совета адвокатов

По данному факту полиция открыла уголовное производство по статье о покушении на убийство (ст.15 ч.2 п.5 ст.115 УК Украины).

Поделись:
Теги: криминал, покушения, Днепр, Toyota, стрельба, полиция, граната, покушение, Криминальные авторитеты
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь