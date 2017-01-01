СМИ узнали, кого обстреляли из гранатомета в Днепре

Люди во внедорожнике Toyоta Land Cruiser выжили, потому что автомобиль оказался бронированным.

В Днепре неизвестный обстрелял из гранатомета внедорожник Toyоta Land Cruiser, в котором находился криминальный авторитет по прозвищу “Каха“.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на местную полицию в среду, 30 января.

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“Официально причастность тех, кто находился в авто, к криминальному миру еще устанавливается в рамках расследования. Однако неофициально могу сказать, что в автомобиле находился человек, известный в нашем городе, как “Каха“. Он управлял автомобилем, который, кстати, бронированный“, -рассказал собеседник агентства.

В полиции также уточнили, что автомобиль не принадлежит гражданину 1973 года рождения, который был за рулем, а зарегистрирован на другое лицо.

Напомним, вечером 29 января в Днепре неизвестный выстрелил из ручного противотанкового гранатомета в автомобиль Toyоta Land Cruiser. Инцидент произошел на перекрестке улицы Литейной и спуска Крутогорная. Водитель и пассажир не пострадали.

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По данному факту полиция открыла уголовное производство по статье о покушении на убийство (ст.15 ч.2 п.5 ст.115 УК Украины).