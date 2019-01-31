Волкер вступился за "план Сайдика": "Это не замена Минску"

По словам спецпредставителя Госдепартамента США, Мартин Сайдик просто ищет пути реализации "минских договоренностей".

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Спецпредставитель ОБСЕ в ТГК Мартин Сайдик не предлагает демонтировать минские соглашения или заменить их другим форматом. Об этом в эфире “Прямого“ заявил сказал спецпредставитель Госдепартамента США в Украине Курт Волкер, передает Liga.net.

По словам Волкера, Сайдик всего лишь предложил “определенные идеи“ насчет того, как ООН и ОБСЕ могли бы сотрудничать в регионе.

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“Потому что, если вы собираетесь развернуть миротворческую операцию, вам понадобятся административные функции, которые эти две организации должны разделить между собой “, - считает спецпредставитель Госдепа.

Концепция Сайдика не выходит за рамки имплементации минских соглашений, уверен Волкер, однако для ее реализации РФ должна решиться прекратить войну.

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“Это не замена Минску. Речь идет о том, чтобы отыскать пути воплощения минских договоренностей“, - подчеркнул спецспредставитель.

Волкер добавил, что Россия “никогда не придерживалась полного прекращения огня“, не было полного отвода тяжелого вооружения. Кроме того, войска РФ продолжают находиться на Донбассе, и Кремль все так же финансирует и дает оружие оккупационным администрациям, отметил он.

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Напомним, ранее первый вице-спикер Ирина Геращенко посоветовала Матрину Сайдику вместо написания мирных планов “перестать панически бояться русских“ и сосредоточиться на воих обязанностях в контактной группе.