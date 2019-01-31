От рака умерла мать Героя Небесной Сотни

Собранные волонтерами деньги продлили женщине жизнь на несколько месяцев.

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В Ровно умерла мать погибшего на Майдане Героя Небесной Сотни Александра Храпаченко Татьяна. Об этом на своей странице в Facebook сообщила волонтер благотворительного фонда Марьяна Рева.

Татьяна Храпаченко болела раком, уточнила волонтер, ей собирали деньги на лечение, но это помогло только немного оттянуть момент смерти.

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“Мы знали, что все безнадежно, но попытались помочь. Страшный рак прошил внутренние органы Татьяны так же, как пуля снайпера ее сына Саши. Но все вместе мы украли у того рака немного времени“, - отметила Рева.

Собранные деньги помогли подарить Храпаченко несколько месяцев жизни. “Вы помогли осуществить ее мечту пойти на День рождения 50 лет в церковь“, - говорит волонтер.

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Начинающий режиссер Александр Храпаченко был убит в Киеве 20 февраля 2014 года.

Напомним, ранее сообщалось, что ГПУ собрала дополнительные доказательства по расстрелам на Майдане в феврале 2014 года.