В 2018 году предотвращено 11 покушений на президента – Гелетей

Сотрудники государственной охраны предотвратили ряд покушений.

В течении прошлого года Управление государственной охраны предотвратило 11 покушений на президента Украины Петра Порошенко.

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Об этом сообщил руководитель УГО Валерий Гелетей в интервью Украинскому радио, передает УНН.

"В 2018 году было выявлено около 11 покушений только на президента нашего государства", - отметил Гелетей.

Как сообщалось 30 января, авто киевлянина пытались взорвать, спрятав взрывчатку под "шашечку".