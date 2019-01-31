В 2018 году предотвращено 11 покушений на президента – Гелетей
Сотрудники государственной охраны предотвратили ряд покушений.
В течении прошлого года Управление государственной охраны предотвратило 11 покушений на президента Украины Петра Порошенко.
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Об этом сообщил руководитель УГО Валерий Гелетей в интервью Украинскому радио, передает УНН.
"В 2018 году было выявлено около 11 покушений только на президента нашего государства", - отметил Гелетей.
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