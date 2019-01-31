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В 2018 году предотвращено 11 покушений на президента – Гелетей

Комментариев: 11
Сотрудники государственной охраны предотвратили ряд покушений.
Есть реальные угрозы жизни президента
Есть реальные угрозы жизни президента
president.gov.ua

В течении прошлого года Управление государственной охраны предотвратило 11 покушений на президента Украины Петра Порошенко.

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Об этом сообщил руководитель УГО Валерий Гелетей в интервью Украинскому радио, передает УНН.

"В 2018 году было выявлено около 11 покушений только на президента нашего государства", - отметил Гелетей.

Как сообщалось 30 января, авто киевлянина пытались взорвать, спрятав взрывчатку под "шашечку".

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Теги: покушения, Петр Порошенко
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Комментариев (11)
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    31.01.2019, 13:15
Оценка:  -3
А БЕЛКИ ОДНОВРЕМЕННО НА ПЕТЮ НАПАДАЛИ ИЛИ ЭТО НОСИЛО НЕПРЕДСКАЗУЕМЫЙ ХАРАКТЕР ?
fimatut    31.01.2019, 13:12
Оценка:  -2
fimatut
Гелетей еще добавил -0.5 к рейтингу президента...............а себе +1
nfhvyt    31.01.2019, 12:50
Оценка:  -1
nfhvyt
А непреодолимое желание плюнуть ему в харю считается покушением?
Letohradek    31.01.2019, 12:57
Оценка:  -1
Letohradek
А у меня - тебе подобным, ватоголовым скотам
Хюндай    31.01.2019, 12:43
Оценка:  -2
Хюндай
Вброс для поднятия рейтинга
Кырмызы_вэ_бейаз    31.01.2019, 12:42
Оценка:  -4
Кырмызы_вэ_бейаз
Я думаю, Гелетей преуменьшил. 11 000 000 000 000! Не меньше!
WTF2wtf    31.01.2019, 12:44
Оценка:  +3
WTF2wtf
Думаю, вам логичней обсуждать покушения на Путина ...
Ой, о них тоже публичной инфы нет? А они есть, хоть реже, чем на Пороха ...
WTF2wtf    31.01.2019, 13:15
Оценка:  +3
WTF2wtf
И тут понятно полное нежелание россии принимать сирийских беженцев - служба охраны могла тупо не справиться с желающими выразить "благодарность" Путину со стороны одних только сирийцев
alex-zol    31.01.2019, 12:38
Оценка:  -4
alex-zol
Покушение, это вопрос о преследовании Шария?))))))))))))))
Vesna_Krasna2    31.01.2019, 12:29
Оценка:  -1
Vesna_Krasna2
Как интересно, а поподробнее можно? Что то не слышно было ни про одно а тут аж 11 штук.
WTF2wtf    31.01.2019, 12:35
Оценка:  +4
WTF2wtf
По этому поводу служба охраны и СБУ вообще ничего никогда не заявляют публично. Странно, что сейчас вообще об этом сказали. Это этот Гелетей что-то разговорился
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