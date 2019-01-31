ПЦУ официально зарегистрирован по адресу Михайловского собора

Минюст наконец официально зарегистрировал Православную Церковь Украины .

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Минюст официально зарегистрировал ПЦУ 30 января 2019 года. Об этом на своей странице в Facebook написал архиепископ Черниговский и Нежинский ПЦУ Евстратий Зоря.

“Киевская митрополия Украинской Православной Церкви (Православной Церкви Украины) - зарегистрированна 30.01.19 года“, - говорится в сообщении.

ПЦУ зарегистрировали на Трехсвятительской, 6 facebook.com/yevstr

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Согласно скриншоту с сайта Минюста, приведенному архиепископом, ПЦУ зарегистрирована по адресу: город Киев, улица Трехсвятительская, 6. По этому адресу расположен Михайловский собор.

Напомним, ранее сообщалось, что закон о подчиненности религиозных общин был опубликован в “Голосе Украины“. Он вступает в силу сегодня.