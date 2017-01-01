Гриценко судится с ЦИК из-за Госреестра избирателей
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Кандидат в президенты Анатолий Гриценко подал в суд на Центризбирком. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Причиной стало требование комиссии работать с Госреестром избирателей только в здании ЦИК.
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“Подал в суд на ЦИК. Из-за противозаконного требования к кандидату в президенты работать с Государственным реестром избирателей исключительно в здании ЦИК“, - написал Гриценко, приложив документ с иском к посту.
“Согласно закону, рассмотреть этот иск суд обязан в сжатые сроки - в течение двух дней. Надеюсь, он отменит это абсурдное требование - невиданное в Украине еще никогда“, - подчеркнул политик.
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Напомним, ранее сообщалось, что Анатолий Гриценко извинился перед сыном генпрокурора Юрия Луценко.