Гриценко судится с ЦИК из-за Госреестра избирателей

Комиссия запретила кандидатам работать с реестром за пределами здания ЦИК, уверяет политик.

Политик надеется, что суд рассмотрит его иск как можно скорее facebook.com/profile.php?id=100003313481489

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Кандидат в президенты Анатолий Гриценко подал в суд на Центризбирком. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Причиной стало требование комиссии работать с Госреестром избирателей только в здании ЦИК.

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“Подал в суд на ЦИК. Из-за противозаконного требования к кандидату в президенты работать с Государственным реестром избирателей исключительно в здании ЦИК“, - написал Гриценко, приложив документ с иском к посту.

“Согласно закону, рассмотреть этот иск суд обязан в сжатые сроки - в течение двух дней. Надеюсь, он отменит это абсурдное требование - невиданное в Украине еще никогда“, - подчеркнул политик.

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Напомним, ранее сообщалось, что Анатолий Гриценко извинился перед сыном генпрокурора Юрия Луценко.