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В Киеве на Дарнице горели МАФы

Комментариев: 2
Возгорание произошло около 3:00 ночи в магазине с товарами для животных и распространилось на площадь 250 кв м.
Пожар произошел на Дарнице
Пожар произошел на Дарнице
kiev.informator.ua

В ночь на пятницу в Киеве на улице Попудренка в Деснянском районе произошел пожар – огонь охватил несколько МАФов.

Об этом сообщает Информатор 1 февраля.

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Возгорание произошло около 3:00 ночи в магазине с товарами для животных и распространилось на площадь 250 кв м. Причиной пожара могло стать замыкание в электропроводах. На место происшествия прибыла владелица сгоревшего помещения.

Пожар произошел на Дарнице
Пожар произошел на Дарнице
kiev.informator.ua

К этому моменту огонь начал распространяться на соседний магазин с техникой и несколько ближайших МАФов. Никто не пострадал.

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На месте происшествия работали два наряда пожарных, две единицы техники спасательной службы и три наряда полиции. Точные причины возгорания устанавливают правоохранители.

Ранее в Киеве произошел пожар на строительном рынке Юность. Тогда в одноэтажном здании площадью 450 кв. м огонь распространился на 250 кв. м. В здании были расположены магазины керамической плитки, строительных материалов и состава с древесиной.

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Теги: Киев, киоск, Дарница, МАФ, пожар, видео youtube, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Катилин    01.02.2019, 10:25
Оценка:  -1
Катилин
Так с ними уже поборолись год назад? Мистика))
СухарьОК    01.02.2019, 09:57
Оценка:  +1
СухарьОК
хоть у Кличка алиби,он спину лечит,значит это дело его заместителей,всё хотят заграбастать.
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