У жителей Винницкой области нашли партию марихуаны на 7 млн грн

Оптовую партию "товара" изъяли при обыске жилья и гаражных помещений двух жителей региона.

Правоохранители обнаружили огромную партию наркотиков в гаражах и дома у подозреваемых facebook.com/ssu.vinnytsia

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В Винницкой области сотрудники СБУ изъяли крупную партию наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба управления СБУ Винницкой области в Facebook.

Правоохранители провели обыск по месту жительства и в гаражных помещениях двух жителей региона, изъяв оптовую партию марихуаны.

Стоимость партии наркотиков на "черном рынке" составляет примерно 7 млн грн facebook.com/ssu.vinnytsia

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“По ценам “черного рынка“ стоимость изъятых наркотиков составляет примерно семь млн грн“, - сообщает ведомство.

Сейчас решается вопрос об объявлении фигурантам дела о подозрении в совершении преступления по статье 307 УК и избрании меры пресечения. Злоумышленникам грозит от 4 до 10 лет тюрьмы.

Напомним, ранее сообщалось, что подо Львовом правоохранители задержали торговцев оружием.