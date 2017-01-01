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У жителей Винницкой области нашли партию марихуаны на 7 млн грн

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Оптовую партию "товара" изъяли при обыске жилья и гаражных помещений двух жителей региона.
Правоохранители обнаружили огромную партию наркотиков в гаражах и дома у подозреваемых
Правоохранители обнаружили огромную партию наркотиков в гаражах и дома у подозреваемых
facebook.com/ssu.vinnytsia

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В Винницкой области сотрудники СБУ изъяли крупную партию наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба управления СБУ Винницкой области в  Facebook.

Правоохранители провели обыск по месту жительства и в гаражных помещениях двух жителей региона, изъяв оптовую партию марихуаны. 

Стоимость партии наркотиков на
Стоимость партии наркотиков на "черном рынке" составляет примерно 7 млн грн
facebook.com/ssu.vinnytsia

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“По ценам “черного рынка“ стоимость изъятых наркотиков составляет примерно семь млн грн“, - сообщает ведомство.

Сейчас решается вопрос об объявлении фигурантам дела о подозрении в совершении преступления по статье 307 УК и избрании меры пресечения. Злоумышленникам грозит от 4 до 10 лет тюрьмы.

Напомним, ранее сообщалось, что подо Львовом правоохранители задержали торговцев оружием.

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Теги: СБУ, наркотики, марихуана, партия, торговля, Винницкая область
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