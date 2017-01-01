У жителей Винницкой области нашли партию марихуаны на 7 млн грн
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В Винницкой области сотрудники СБУ изъяли крупную партию наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба управления СБУ Винницкой области в Facebook.
Правоохранители провели обыск по месту жительства и в гаражных помещениях двух жителей региона, изъяв оптовую партию марихуаны.
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“По ценам “черного рынка“ стоимость изъятых наркотиков составляет примерно семь млн грн“, - сообщает ведомство.
Сейчас решается вопрос об объявлении фигурантам дела о подозрении в совершении преступления по статье 307 УК и избрании меры пресечения. Злоумышленникам грозит от 4 до 10 лет тюрьмы.
Напомним, ранее сообщалось, что подо Львовом правоохранители задержали торговцев оружием.