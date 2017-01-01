Уже 28: ЦИК зарегистрировал еще двоих кандидатов в президенты

Избирательный бюллетень к выборам президента Украины подрос еще на двоих человек.

ЦИК зарегистрировал уже 28 кандидатов в президенты facebook.com/UACEC

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Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще двоих кандидатов в президенты. Об этом сообщает Укринформ.

Ими стали нардеп Юрий Деревянко и представитель “Патриотической партии Украины“ Николай Габер. Деревянко баллотируется от партии “Воля“, Габер идет на выборы как самовыдвиженец, уточнили в ЦИК.

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Во время заседания политикам вручили удостоверения кандидата в президенты. Таким образом, Центризбирком зарегистрировал уже 28 кандидатов в президенты.

Помимо вышеназванных, в бюллетень попадут Геннадий Балашов, Ольга Богомолец, Юрий Бойко, Александр Вилкул, Анатолий Гриценко, Александр Данилюк и Дмитрий Добродомов. Кроме того, в официальном списке кандидатов - Сергей Каплин, Илья Кива, Аркадий Корнацкий, Руслан Кошулинский и Виталий Куприй.

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ЦИК также зарегистрировала Олега Ляшко, Александра Мороза, Евгения Мураева, Валентина Наливайченко, Романа Насирова, Андрея Садового, Виталия Скоцика, Сергея Таруту, Юлию Тимошенко, Александра Шевченко и Игоря Шевченко.

Напомним, ранее сообщалось, что кандидата в президенты Александра Вилкула в Бердянске облили зеленкой.