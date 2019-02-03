В воскресенье боевики соблюдают "режим тишины" на Донбассе

Обстрелов со стороны оккупантов с начала суток 3 февраля пока не зафиксировано.

С начала суток "режим тишины" на Донбассе не нарушался facebook.com/pressjfo.news/photos

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С начала суток 3 февраля боевики не нарушали “режима тишины“ на Донбассе. Об этом сообщил полковник Дмитрий Гуцуляк из пресс-центра Минобороны, передает ведомство.

“С начала этого периода по состоянию на 12:00 на линии боевого соприкосновения обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано“, - сообщил Гуцуляк.

В то же время в пресс-центре ООС констатируют, что после обстрелов накануне обстановка в зоне проведения операции остается обостренной.

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В пресс-службе Минобороны напомнили, что в течение суток 2 февраля противник обстрелял украинские позиции 10 раз. Были ранены двое украинских военных. Со стороны противника были убиты двое боевиков, еще четверо - получили ранения.

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Напомним, ранее сообщалось, что в зоне ООС мужчина пытался перейти через линию пересечения, чтобы вступить в армию оккупантов. Ему обещали платить около 8,4 тысяч грн (20 тысяч рублей).