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В Днепре злоумышленники подожгли кофейню вместе с клиентами

Комментариев: 3
Среди клиентов несколько человек получили ожоги.
Обстоятельства случившегося выясняются
Обстоятельства случившегося выясняются
dp.informator.ua

В Днепре на Соборной площади в воскресенье, 3 февраля, около 19:00 неизвестные совершили поджог кофейни Heisenberg, в которой находились люди.

Об этом сообщает Информатор.

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Случившееся запечатлели камеры видеонаблюдения. На опубликованном в сети видео можно рассмотреть, что в кофейне находилось достаточно много посетителей. Внезапно открылась входная дверь и в помещение бросили горючую смесь, от которой начался пожар.

Полиция предполагает, что нападавших было двое.  Площадь пожара составила 2 квадратных метра. По информации от пресс-службы ГСЧС, из-за пожара две женщины получили ожоги. Детали случившегося выясняются.

Как сообщалось 23 января, в центре Днепра поджогом уничтожили элитный магазин.

 

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Теги: Днепр, кафе, поджог
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Комментариев (3)
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Люблю_Украину    04.02.2019, 09:47
Оценка:  +1
Люблю_Украину
да это же активисты были, а не злоумышленники, не путайте, если не разбираетесь вообще не пишите!
Коляка    04.02.2019, 09:10
Оценка:  -1
Коляка
жесть
нафнаф    04.02.2019, 09:31
Оценка:  +1
нафнаф
Та ладно,в Европе все так делают
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