В Днепре злоумышленники подожгли кофейню вместе с клиентами

Среди клиентов несколько человек получили ожоги.

В Днепре на Соборной площади в воскресенье, 3 февраля, около 19:00 неизвестные совершили поджог кофейни Heisenberg, в которой находились люди.

Об этом сообщает Информатор.

Читай также: Ограбление магазина бытовой техники в Днепре попало на видео

Случившееся запечатлели камеры видеонаблюдения. На опубликованном в сети видео можно рассмотреть, что в кофейне находилось достаточно много посетителей. Внезапно открылась входная дверь и в помещение бросили горючую смесь, от которой начался пожар.

Полиция предполагает, что нападавших было двое. Площадь пожара составила 2 квадратных метра. По информации от пресс-службы ГСЧС, из-за пожара две женщины получили ожоги. Детали случившегося выясняются.

Как сообщалось 23 января, в центре Днепра поджогом уничтожили элитный магазин.