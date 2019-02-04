В Днепре злоумышленники подожгли кофейню вместе с клиентами
В Днепре на Соборной площади в воскресенье, 3 февраля, около 19:00 неизвестные совершили поджог кофейни Heisenberg, в которой находились люди.
Об этом сообщает Информатор.
Читай также: Ограбление магазина бытовой техники в Днепре попало на видео
Случившееся запечатлели камеры видеонаблюдения. На опубликованном в сети видео можно рассмотреть, что в кофейне находилось достаточно много посетителей. Внезапно открылась входная дверь и в помещение бросили горючую смесь, от которой начался пожар.
Полиция предполагает, что нападавших было двое. Площадь пожара составила 2 квадратных метра. По информации от пресс-службы ГСЧС, из-за пожара две женщины получили ожоги. Детали случившегося выясняются.
Как сообщалось 23 января, в центре Днепра поджогом уничтожили элитный магазин.