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Адвокаты Януковича покажут фильм о "настоящих виновниках" захвата Крыма

Комментариев: 9
Защита экс-президента обнародует результаты собственного расследования преступлений, в которых обвинили их клиента.
Адвокаты Януковича обещают доказать, кто на самом деле виновен в потере Крыма
Адвокаты Януковича обещают доказать, кто на самом деле виновен в потере Крыма
EPA/UPG

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Адвокаты Виталий Сердюк, Игорь Федоренко и Александр Горошинский во вторник обнародуют результаты собственного расследования преступлений, по которым осудили экс-президента Виктора Януковича. Об этом сообщают Украинские Новости.

Адвокаты обещают показать документальный фильм длительностью более часа, основанный на реальных событиях, который не был допущены Оболонским районным судом Киева к публичному оглашению.

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Защита Януковича обещает “уникальные подтверждения“ того, кто на самом деле виновен в потере Украиной Крыма и развязывании вооруженного противостояния в стране. Виновных укажут среди действующих политиков, говорится в анонсе.

Напомним, ранее сообщалось, что экс-президента Виктора Януковича заочно приговорили к 13 годам заключения.

 

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Теги: Янукович, суд, адвокаты, преступления, расследование
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Комментариев (9)
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Boxerogos    04.02.2019, 15:32
Оценка:  +1
Boxerogos
Настоящий виновник-автор пресловутого Аутодафе-гражданин Турчинов.Но можно не сомневаться,алкоголик-xyecoc Педя Хyйлошенко тоже приложил к сдаче Крыма и остальных территорий свою трясущуюся лапу.
Жеральд    04.02.2019, 15:28
Оценка:  -1
Жеральд
Интересненько...что в очередной раз помешало *нашим* запроданцям?
Колишній-східняк    04.02.2019, 15:21
Оценка:  -1
Колишній-східняк
Скажу одно - не смени тогда Янукович внешнеполитический курс с евровектора на таёжный союз, он вполне мог бы участвовать в повторных выборах президента. Однако, Первый Майдан его ничего не научил. А скорее всего у него не было выбора. Кремлёвский мутант его ему просто не оставил.
Boxerogos    04.02.2019, 15:36
Оценка:  0
Boxerogos
Бот-потрохосос,что тебе дал этот"курс"?Квоты?Ахах ахахахахаха!Кому ты нужен в цивилизованном мире со своей немытой бухой харей и засранными"гиМнистю"ш ароварами?))))))))))))
Операторська    04.02.2019, 15:21
Оценка:  -1
Операторська
а хлопчики мабуть з правовірних ригіналів ...
Колишній-східняк    04.02.2019, 15:22
Оценка:  -1
Колишній-східняк
Не обов'язково. Їх наймають і вони роблять свою роботу.
Goga19041984    04.02.2019, 15:18
Оценка:  +4
Goga19041984
я верю Януковичу и не верю Педру кровавому.
Ruspidor    04.02.2019, 15:46
Оценка:  -3
Ruspidor
Да нам, в Украине, поxyй, кому вы там на рассие верите...
Boxerogos    04.02.2019, 15:56
Оценка:  0
Boxerogos
Канадский pidor,предпочитаещий чтобы тебя ебaли русские,ты к Украине не имеешь ни малейшего отношения.
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