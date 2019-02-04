Адвокаты Януковича покажут фильм о "настоящих виновниках" захвата Крыма
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Адвокаты Виталий Сердюк, Игорь Федоренко и Александр Горошинский во вторник обнародуют результаты собственного расследования преступлений, по которым осудили экс-президента Виктора Януковича. Об этом сообщают Украинские Новости.
Адвокаты обещают показать документальный фильм длительностью более часа, основанный на реальных событиях, который не был допущены Оболонским районным судом Киева к публичному оглашению.
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Защита Януковича обещает “уникальные подтверждения“ того, кто на самом деле виновен в потере Украиной Крыма и развязывании вооруженного противостояния в стране. Виновных укажут среди действующих политиков, говорится в анонсе.
Напомним, ранее сообщалось, что экс-президента Виктора Януковича заочно приговорили к 13 годам заключения.