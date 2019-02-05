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Гражданство США и статус "и.о.": Суд объяснил отстранение Супрун

Комментариев: 5
Окружной админсуд объяснил свое решение об отстранении и.о. министра здравоохранения, а в Кабмине обещают его обжаловать.
Супрун отстранили из-за двойного гражданства и пребывания больше месяца в статусе и.о.
Супрун отстранили из-за двойного гражданства и пребывания больше месяца в статусе и.о.
facebook.com/ulanasuprun

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В Окружном админсуде пояснили, что решение о запрете Уляне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения было принято по иску депутата-“радикала“ Игоря Мосийчука. Об этом сообщила пресс-служба суда.

“Свое решение суд мотивировал наличием признаков очевидной противоправности во временном исполнении полномочий министра в срок, превышающий один месяц с момента наделения лица соответствующими полномочиями - 27 июля 2016 года“, - подчеркнули в ведомстве.

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За пределами этого срока первый замминистра Уляна Супрун может выполнять только те полномочия, которые ей были предоставлены по поручение действующего министра, отметили в суде.

“По состоянию на момент принятия решения об обеспечении административного иска доказательства принятия такого распорядительного документа отсутствуют“, - подчеркнула пресс-служба. Также суд учел доводы истца о том, что в 2015 году Ульяна Супрун получила гражданство Украины, но осталась в гражданстве США.

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В то же время правительство Украины выразило обеспокоенность давлением на команду Минздрава, сообщила пресс-служба министерства.

“Эта команда объявила войну коррумпированным схемам, которые процветали в области годами, и это, на наш взгляд, едва ли не главная причина настоящей войны против Ульяны Супрун“, - говорится в заявлении министров Кабмина.

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Министры подчеркнули успешность проводимых Супрун реформ, выразили ей поддержку и пообещали в установленном законом порядке обжаловать решение суда.

Напомним, ранее сообщалось, что и.о. министру здравоохранения Уляне Супрун запретили исполнять ее обязанности решением суда.

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Теги: Супрун, отстранение, суд, Кабмин, МОЗ, гражданство
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Комментариев (6)
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Dikiicom    05.02.2019, 17:53
Оценка:  0
Dikiicom
Супрун поставлена на эту должность потому, что так же как Яресько по рулит по рулит и свалит на родину в США. А потом возмущайтесь сколько хотите, и она и Яресько уже будут за пределами досягаемости.
ВосставшийИзБана    05.02.2019, 17:47
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Почему в иске не фигурирует Гройсман? Ведь он руководитель КМ и это в его ведомстве так грубо и систематически нарушалось законодательство.
farfalle    05.02.2019, 17:35
Оценка:  -1
farfalle
Интересно, куда Аваков побежит?
atos    05.02.2019, 17:23
Оценка:  -1
atos
Чучундра нехай едет к себе домой и там будет хоть и.о. хоть а.о., хоть ооо, всем абсолютно покуй
Antonz89    05.02.2019, 17:12
Оценка:  -3
Antonz89
в этом году пойдет уже 4-ый год как Супрун при власти, опустим каких масштабов покращення вокруг, но хотя бы чисто формально, за 3 с половиной года, можно было решить вопрос с гражданством и приставкой и.о.? По закону нельзя быть И.О. тяжело решить было, так нет, бардак бардаком, а виноват заговор
atos    05.02.2019, 17:24
Оценка:  -1
atos
Накуя нам барыжьи министры и их и.о..? В Украине нет своих нормальных людей на эти должности?
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