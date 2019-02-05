Гражданство США и статус "и.о.": Суд объяснил отстранение Супрун

Окружной админсуд объяснил свое решение об отстранении и.о. министра здравоохранения, а в Кабмине обещают его обжаловать.

Супрун отстранили из-за двойного гражданства и пребывания больше месяца в статусе и.о. facebook.com/ulanasuprun

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В Окружном админсуде пояснили, что решение о запрете Уляне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения было принято по иску депутата-“радикала“ Игоря Мосийчука. Об этом сообщила пресс-служба суда.

“Свое решение суд мотивировал наличием признаков очевидной противоправности во временном исполнении полномочий министра в срок, превышающий один месяц с момента наделения лица соответствующими полномочиями - 27 июля 2016 года“, - подчеркнули в ведомстве.

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За пределами этого срока первый замминистра Уляна Супрун может выполнять только те полномочия, которые ей были предоставлены по поручение действующего министра, отметили в суде.

“По состоянию на момент принятия решения об обеспечении административного иска доказательства принятия такого распорядительного документа отсутствуют“, - подчеркнула пресс-служба. Также суд учел доводы истца о том, что в 2015 году Ульяна Супрун получила гражданство Украины, но осталась в гражданстве США.

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В то же время правительство Украины выразило обеспокоенность давлением на команду Минздрава, сообщила пресс-служба министерства.

“Эта команда объявила войну коррумпированным схемам, которые процветали в области годами, и это, на наш взгляд, едва ли не главная причина настоящей войны против Ульяны Супрун“, - говорится в заявлении министров Кабмина.

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Министры подчеркнули успешность проводимых Супрун реформ, выразили ей поддержку и пообещали в установленном законом порядке обжаловать решение суда.

Напомним, ранее сообщалось, что и.о. министру здравоохранения Уляне Супрун запретили исполнять ее обязанности решением суда.