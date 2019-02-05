В Одессу за год больше всего ездили из Молдовы и Израиля
В течение 2018 года Одесскую область посетили 6,2 миллиона туристов.
Одесскую область, которая прилегающая к побережью Черного моря, в течение 2018 года посетили 6,2 миллиона туристов, больше всего - из Молдовы, Израиля, Румынии, Беларуси и Польши.
Об этом сообщили УНН в пресс-службе Одесской ОГА.
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“В течение 2018 года Одесскую область посетили 6,2 миллиона туристов. Наибольшее количество иностранных гостей приезжало из Молдовы, Израиля, Румынии, Беларуси и Польши“, - указали в ОГА.
В Одесской облгосадминистрации рассчитывают в этом году на минимум 6,7 миллиона туристов, в том числе из-за рубежа.
Напомним, жители южных провинций Таиланда покидают свои дома и прячутся в убежищах из-за тропического урагана Пабук, который обрушится на страну.