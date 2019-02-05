В Одессу за год больше всего ездили из Молдовы и Израиля

В течение 2018 года Одесскую область посетили 6,2 миллиона туристов.

В этом году рассчитывают на минимум 6,7 миллиона туристов УНИАН

Одесскую область, которая прилегающая к побережью Черного моря, в течение 2018 года посетили 6,2 миллиона туристов, больше всего - из Молдовы, Израиля, Румынии, Беларуси и Польши.

Об этом сообщили УНН в пресс-службе Одесской ОГА.

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“В течение 2018 года Одесскую область посетили 6,2 миллиона туристов. Наибольшее количество иностранных гостей приезжало из Молдовы, Израиля, Румынии, Беларуси и Польши“, - указали в ОГА.

В Одесской облгосадминистрации рассчитывают в этом году на минимум 6,7 миллиона туристов, в том числе из-за рубежа.

Напомним, жители южных провинций Таиланда покидают свои дома и прячутся в убежищах из-за тропического урагана Пабук, который обрушится на страну.