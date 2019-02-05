Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Одессу за год больше всего ездили из Молдовы и Израиля

Комментариев: 1
В течение 2018 года Одесскую область посетили 6,2 миллиона туристов.
В этом году рассчитывают на минимум 6,7 миллиона туристов
В этом году рассчитывают на минимум 6,7 миллиона туристов
УНИАН

Одесскую область, которая прилегающая к побережью Черного моря, в течение 2018 года посетили 6,2 миллиона туристов, больше всего - из Молдовы, Израиля, Румынии, Беларуси и Польши. 

Об этом сообщили УНН в пресс-службе Одесской ОГА.

Читай также: Около берегов Турции произошло землетрясение

“В течение 2018 года Одесскую область посетили 6,2 миллиона туристов. Наибольшее количество иностранных гостей приезжало из Молдовы, Израиля, Румынии, Беларуси и Польши“, - указали в ОГА.

В Одесской облгосадминистрации рассчитывают в этом году на минимум 6,7 миллиона туристов, в том числе из-за рубежа.

Напомним, жители южных провинций Таиланда покидают свои дома и прячутся в убежищах из-за тропического урагана Пабук, который обрушится на страну.

Поделись:
Теги: Одесса, туристы, курорт, Молдова, Израиль
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
whitewo    05.02.2019, 17:47
Оценка:  0
whitewo
А что там в крыму? Боты напомните мне цифры
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь