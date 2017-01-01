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Укравтодор рассказал о ситуации на дорогах Украины

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Утром 2 февраля проезд на дорогах государственного значения обеспечен .
Наблюдаются осадки в виде небольшого снега
Наблюдаются осадки в виде небольшого снега
facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua

Состояние покрытия на дорогах государственного значения утром 6 февраля в большинстве областей мокрое, в Киевской, Сумской и Черниговской областях местами заснеженное. 

Об этом сообщает Укравтодор в Facebook.

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Как отмечается, по состоянию на 8:00, наблюдаются осадки в виде небольшого снега в северных областях, где выпало от 1 до 2 см снега. Кроме того, наблюдается туман в центральных, южных и местами в восточных областях; небольшой дождь в Хмельницкой области; на остальной территории без осадков.

Средняя температура воздуха в большинстве областей -2 +1°С.

На перевальных участках дорог без осадков. Температура воздуха -7 +1°С. Состояние покрытия местами мокрое, только на Вишковском перевале заснеженное. Проезд на дорогах государственного значения обеспечен.

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По сообщению Укргидрометцентра, 6 февраля в стране, кроме юга, местами небольшой мокрый снег, в северных областях умеренный мокрый снег. В большинстве центральных, южных и восточных областей туман. На дорогах, кроме юга, местами гололедица. Температура воздуха на протяжении суток 0-5°С тепла, в Карпатах около 0°С.

Напомним, в Луганской области из-за обледенения проводов произошло аварийное обесточивание девяти населенных пунктов, в которых проживают почти 800 абонентов. 

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Теги: погода, непогода, Украина, дорога, Автодор
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