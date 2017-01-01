Кабмин уволил министра агрополитики

Мартынюка временно сменит исполняющий обязанности министра.

Кабинет министров 6 февраля уволил исполняющего обязанности министра аграрной политики Максима Мартынюка. Вместо него эту должность заняла замминистра по вопросам европейской интеграции Ольгу Трофимцеву.

Об этом сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко после заседания правительства, передает Интерфаксу-Украина.

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"Мартынюка уволили из МинАПК согласно поданному заявлению. Назначили и.о. министра Трофимцеву", - сказал Розенко.

Напомним, что Мартынюк с 27 июля 2016 был назначен первым заместителя министра аграрной политики и продовольствия Украины в правительстве Владимира Гройсмана. С августа 2016 года после заявления об отставке министра Тараса Кутового фактически возглавлял министерство.

Как сообщалось, окружной административный суд города Киева отстранил от выполнения обязанностей и.о. министра здравоохранения Украины Ульяну Супрун.

Иск подал народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук и суд его частично удовлетворил. Отмечается, что решение о временном запрете связано с наличием у Супрун иностранного гражданства, а также с нарушением срока исполнения полномочий и.о. министра, который не может превышать одного месяца.