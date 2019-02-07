Укрзализныця сократит график еще одного поезда в РФ
В Украине сокращают периодичность курсирования еще одного поезда в Российскую Федерацию.
Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.
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Сообщается, что с 31 марта поезд № 78/73, 74/73 Львов - Ковель - Москва будет курсировать по нечетным числам месяца (сейчас ходит ежедневно).
Также Укрзализныця напоминает, что с 25 февраля сократится периодичность курсирования поезда № 20/19 Харьков - Москва. А с 5 февраля реже начали ходить поезда № 24/23 Одесса - Москва и № 56/55 Хмельницкий - Москва с группой вагонов Москва - Жмеринка. В УЗ подчеркивают, что оптимизация железнодорожного сообщения с РФ связана с падением пассажиропотока.
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Ранее сообщалось, что ПАО Укрзализныця уменьшает периодичность курсирования поездов в Российскую Федерацию с 5 февраля.
ЗАЧЕМ ПОЕЗДА ГОНЯТЬ ?! )))
Местных железной дороги они тоже лишили, дебилы путинские ... местным теперь нужно ехать через блок посты в Волноваху, в Константиновку, в Славянск, в Покровск чтобы на поезд сесть (или посмотреть) , или через границу в россию.