Укрзализныця сократит график еще одного поезда в РФ

Поезд Львов-Ковель-Москва с 31 марта будет курсировать по нечетным числам .

С 31 марта поезд Львов - Ковель - Москва будет курсировать по нечетным числам uz.gov.ua

В Украине сокращают периодичность курсирования еще одного поезда в Российскую Федерацию.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

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Сообщается, что с 31 марта поезд № 78/73, 74/73 Львов - Ковель - Москва будет курсировать по нечетным числам месяца (сейчас ходит ежедневно).

Также Укрзализныця напоминает, что с 25 февраля сократится периодичность курсирования поезда № 20/19 Харьков - Москва. А с 5 февраля реже начали ходить поезда № 24/23 Одесса - Москва и № 56/55 Хмельницкий - Москва с группой вагонов Москва - Жмеринка. В УЗ подчеркивают, что оптимизация железнодорожного сообщения с РФ связана с падением пассажиропотока.

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Ранее сообщалось, что ПАО Укрзализныця уменьшает периодичность курсирования поездов в Российскую Федерацию с 5 февраля.