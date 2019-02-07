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Укрзализныця сократит график еще одного поезда в РФ

Комментариев: 4
Поезд Львов-Ковель-Москва с 31 марта будет курсировать по нечетным числам .
С 31 марта поезд Львов - Ковель - Москва будет курсировать по нечетным числам
С 31 марта поезд Львов - Ковель - Москва будет курсировать по нечетным числам
uz.gov.ua

В Украине сокращают периодичность курсирования  еще одного поезда в Российскую Федерацию. 

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

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Сообщается, что с 31 марта поезд № 78/73, 74/73 Львов - Ковель - Москва будет курсировать по нечетным числам месяца (сейчас ходит ежедневно).

Также Укрзализныця напоминает, что с 25 февраля сократится периодичность курсирования поезда № 20/19 Харьков - Москва. А с 5 февраля реже начали ходить поезда № 24/23 Одесса - Москва и № 56/55 Хмельницкий - Москва с группой вагонов Москва - Жмеринка. В УЗ подчеркивают, что оптимизация железнодорожного сообщения с РФ связана с падением пассажиропотока.

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Ранее сообщалось, что ПАО Укрзализныця уменьшает периодичность курсирования поездов в Российскую Федерацию с 5 февраля. 

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Теги: Укрзализныця, РФ, поезд, график, Москва
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Комментариев (5)
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Коляка    07.02.2019, 11:56
Оценка:  -2
Коляка
Так и обанкротится УЗ
alex-zol    07.02.2019, 11:53
Оценка:  -3
alex-zol
ну и лохи
VSHIVANKA    07.02.2019, 11:50
Оценка:  -3
VSHIVANKA
НУ И ПРАВИЛЬНО , ОСНОВНАЯ МАССА УЖЕ УЕХАЛА , КТО НА ЗАПАД , КТО НА ВОСТОК .....
ЗАЧЕМ ПОЕЗДА ГОНЯТЬ ?! )))
nfhvyt    07.02.2019, 11:59
Оценка:  -7
nfhvyt
Лучше порезать на металл, для верности.
WTF2wtf    07.02.2019, 12:12
Оценка:  +6
WTF2wtf
Вам не дает покоя нынешний российский опыт на оккупированном Донбассе?
Местных железной дороги они тоже лишили, дебилы путинские ... местным теперь нужно ехать через блок посты в Волноваху, в Константиновку, в Славянск, в Покровск чтобы на поезд сесть (или посмотреть) , или через границу в россию.
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