Волкер призывает Украину пустить на выборы наблюдателей из РФ от ОБСЕ
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Украине нужны наблюдатели Бюро по демократическим институтам и правам человека при ОБСЕ, в том числе - от РФ. Об этом в Twitter написал спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.
Именно наличие таких наблюдателей позволяет доказать, что страна придерживается демократических стандартов, считает он.
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“В противном случае появится повод ставить под сомнение выборы. Хорошо, если российские наблюдатели присутствуют, но под руководством БДИПЧ. Тогда нет игр“, - подчеркнул Волкер.
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Ukraine needs ODIHR monitors to prove it adhers to democratic standards. Otherwise allows people to question election. OK if Russian monitors are part -- but under ODIHR authority. No games. 🇺🇦 needs to have confidence in its own democratic institutions.— Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 7 февраля 2019 г.
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“Необходимо иметь доверие к своим собственным демократическим институтам“, - добавил он.
Напомним, ранее в Раде появился законопроект, которым предлагается запретить участие наблюдателей из РФ на выборах в Украине.