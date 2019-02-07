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Волкер призывает Украину пустить на выборы наблюдателей из РФ от ОБСЕ

Комментариев: 3
По мнению американца, под руководством Бюро по демократическим институтам россияне не смогут играть в свои игры.
Волкер просит допустить наблюдателей от РФ в ОБСЕ на выборы в Украину
Волкер просит допустить наблюдателей от РФ в ОБСЕ на выборы в Украину
EPA/UPG

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Украине нужны наблюдатели Бюро по демократическим институтам и правам человека при ОБСЕ, в том числе - от РФ. Об этом в Twitter написал спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

Именно наличие таких наблюдателей позволяет доказать, что страна придерживается демократических стандартов, считает он.

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“В противном случае появится повод ставить под сомнение выборы. Хорошо, если российские наблюдатели присутствуют, но под руководством БДИПЧ. Тогда нет игр“, - подчеркнул Волкер.

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“Необходимо иметь доверие к своим собственным демократическим институтам“, - добавил он.

Напомним, ранее в Раде появился законопроект, которым предлагается запретить участие наблюдателей из РФ на выборах в Украине.

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Теги: наблюдатели, РФ, выборы президента, Украина, ОБСЕ, Волкер
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Комментариев (3)
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Woodbrother    07.02.2019, 12:45
Оценка:  +1
Woodbrother
Пустить можно. Каждый новый российский пленный очень пригодится для обмена.
Vasya_iz_Ivanovo    07.02.2019, 12:21
Оценка:  -5
Vasya_iz_Ivanovo
Ну вот, и Волкера Путин купил!
Kostos    07.02.2019, 12:51
Оценка:  0
Kostos
Утибозизьмой! Вася! Ты ж не позже как вчера абищал на нас абидицца! Ниужели руззкие могут абмануть?!
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