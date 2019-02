Волкер призывает Украину пустить на выборы наблюдателей из РФ от ОБСЕ

Читай также: В ОБСЕ сомневаются в правомерности запрета наблюдателей РФ на выборах

Украине нужны наблюдатели Бюро по демократическим институтам и правам человека при ОБСЕ, в том числе - от РФ. Об этом в Twitter написал спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

Именно наличие таких наблюдателей позволяет доказать, что страна придерживается демократических стандартов, считает он.

Читай также: ОБСЕ включила россиян в список наблюдателей на выборы в Украине - СМИ

“В противном случае появится повод ставить под сомнение выборы. Хорошо, если российские наблюдатели присутствуют, но под руководством БДИПЧ. Тогда нет игр“, - подчеркнул Волкер.

Читай также: Наблюдателей из РФ не пустят на выборы – Порошенко

Ukraine needs ODIHR monitors to prove it adhers to democratic standards. Otherwise allows people to question election. OK if Russian monitors are part -- but under ODIHR authority. No games. 🇺🇦 needs to have confidence in its own democratic institutions.