На Прикарпатье мужчина обстрелял радиостанцию и ранил полицейского

Мужчина обстрелял радиостанцию Калуш ФМ.

Читай также: В одесском кафе устроили стрельбу: Трое раненых

В Ивано-Франковской области 8 февраля около 12.00 мужчина обстрелял радиостанцию Калуш ФМ и нанес ножевое ранение полицейскому.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

В полицию поступило сообщение о том, что неизвестный стреляет по окнам офиса местной радиостанции. Во время задержания подозреваемого он оказал сопротивление и в результате ранил полицейского.

После сообщения о стрельбе на место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая задержала подозреваемого в стрельбе неподалеку от указанного адреса. Правоохранители заметили неизвестного мужчину, у которого на плече был чехол с охотничьим ружьем внутри.

Читай также: Возле суда в Николаеве расстреляли супругов

Правоохранители остановили неизвестного и поинтересовались, что находится в его чехле, на что человек отреагировал достаточно агрессивно, выхватил нож и нанес полицейскому ножевое ранение лица. В результате 31-летнего лейтенанта полиции госпитализированы в местную больницу.

Правоохранители изъяли 8 гильз на месте совершения преступления, 31-летнего злоумышленника задержали.

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 2 ст.348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось 4 февраля, Союз журналистов заявил об обстреле офиса в Киеве.