Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На Прикарпатье мужчина обстрелял радиостанцию и ранил полицейского

Комментариев: 2
Мужчина обстрелял радиостанцию Калуш ФМ.
Злоумышленника задержали
Злоумышленника задержали
if.npu.gov.u

Читай также: В одесском кафе устроили стрельбу: Трое раненых

В Ивано-Франковской области 8 февраля около 12.00 мужчина обстрелял радиостанцию Калуш ФМ и нанес ножевое ранение полицейскому.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

В полицию поступило сообщение о том, что неизвестный стреляет по окнам офиса местной радиостанции. Во время задержания подозреваемого он оказал сопротивление и в результате ранил полицейского.

После сообщения о стрельбе на место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая задержала подозреваемого в стрельбе неподалеку от указанного адреса. Правоохранители заметили неизвестного мужчину, у которого на плече был чехол с охотничьим ружьем внутри.

Читай также: Возле суда в Николаеве расстреляли супругов

Правоохранители остановили неизвестного и поинтересовались, что находится в его чехле, на что человек отреагировал достаточно агрессивно, выхватил нож и нанес полицейскому ножевое ранение лица. В результате 31-летнего лейтенанта полиции госпитализированы в местную больницу.

Правоохранители изъяли 8 гильз на месте совершения преступления, 31-летнего злоумышленника задержали.

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 2 ст.348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось 4 февраля, Союз журналистов заявил об обстреле офиса в Киеве.

Поделись:
Теги: стрельба, Ивано-Франковская область
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Фарбио    08.02.2019, 17:41
Оценка:  +1
Фарбио
Последствия эпидемии сифилиса в галиции
Boxerogos    08.02.2019, 17:22
Оценка:  +2
Boxerogos
Вот что бывает когда на радиостанции отказываются ставить в эфир песню группы"Бутырка"под названием"Какая осень в лагерях"...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь