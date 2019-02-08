В Украине из-за ошибок врачей умирает в 3 раза больше людей чем в ДТП – исследование

В США от ошибок медицинского персонала также умирает большое количество пациентов.

В Украине из-за ошибок врачей, которых можно было избежать, умирает более 30 человек каждый день.

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Об этом во время круглого стола в Униан на тему “Безопасность пациентов в больницах Украины“ заявил доктор медицинских наук, заведующий лабораторией безопасности стратегий в здравоохранении ГУ Институт общественного здоровья им. А.Н.Марзеева НАМН Украины Юрий Скалецкий, представляя результаты своего исследования.

“Там, где работают люди - там делаются ошибки. О том, что врачи ошибаются, и эти ошибки являются иногда трагичными для пациентов, известно давно“, - отметил он.

Скалецкий подчеркнул, что в докладе института медицины США за 1999 год отмечалось, что ежегодно в США от ошибок медицинского персонала, которые можно было бы предупредить, умирает до 100 тысяч пациентов.

По его словам, в целом количество пациентов, которые становятся жертвой медицинской ошибки, находясь в стационаре, составляет от 8% в Великобритании, где приняты серьезнейшие меры безопасности в отношении пациентов, и до 25% в Норвегии. В странах с переходной экономикой или в развивающихся странах эта ситуация гораздо хуже.

“Бедная медицина - это опасная медицина“, - отметил эксперт.

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“Относительно динамики смертности в отечественных стационарах. В 2013 году по сравнению с 2001 годом стационарная смертность выросла более чем на 25 тысяч. После 2013 года и оккупации части территории Украины РФ численность выборки, которая подлежит статистическим исследованиям, снизилась, но в процентном отношении риск смертности в стационаре продолжал расти“, - добавил заведующий лабораторией безопасности стратегий в здравоохранении.

По словам доктора медицинских наук, если брать уровень отдельных областей Украины, то в Винницкой области послеоперационная смертность в два раза ниже, чем в целом по Украине, и более чем в три раза меньше, чем в Одесской области.

“Проблема ли это в предоставлении информации о регистрации летальных случаев или это большие достижения медицины в Винницкой области, которые нужно награждать и срочно распространять на всю Украину пока непонятно“, - отметил он, добавив, что в этом случае нужно проводить дополнительные исследования.

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Также он уточнил, что каждый день в отечественных стационарах из-за проблем, которых можно было бы избежать, то есть из-за ошибок врачей, умирает более 30 пациентов. Это больше 10 тысяч человек в год. Для сравнения, от дорожно-транспортных происшествий в Украине умирает менее 10 человек каждый день. От производственного травматизма - менее одного в день.

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