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Под Львовом из маршрутки выпал мужчина: Попал в реанимацию

Комментариев: 1
Молодой человек с травмами без сознания доставлен в реанимацию.
Из маршрутки выпал мужчина
Из маршрутки выпал мужчина
unn.com.ua

В городе Городок Львовской области из маршрутки сообщением Львов - Старява выпал пассажир. 

Об этом сообщили УНН в департаменте по вопросам гражданской защиты ЛОГА.

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"Вчера, в 20:30 на остановке общественного транспорта водитель маршрутного такси БАЗ А0752 Эталон с сообщением Львов - Старява не убедился в безопасности начала движения транспортного средства, в результате чего из указанного транспортного средства выпал пассажир возрастом около 30-35 лет", - сообщили в департаменте.

Пострадавший был госпитализирован каретой скорой помощи в реанимационное отделение Городецкой ЦРБ без сознания с диагнозом: тупая травма головы, открытый перелом височной области головы, ушиб головного мозга.

Как сообщалось в ноябре, в Харькове водителя маршрутки приговорили к тюрьме за смерть пассажирки.

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Теги: маршрутка, Львовская область
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Комментариев (1)
SEMPENTY    09.02.2019, 13:15
Оценка:  0
SEMPENTY
Водилу в тюрьму.... что тут обсуждать...
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