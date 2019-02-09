Под Львовом из маршрутки выпал мужчина: Попал в реанимацию

Молодой человек с травмами без сознания доставлен в реанимацию.

В городе Городок Львовской области из маршрутки сообщением Львов - Старява выпал пассажир.

Об этом сообщили УНН в департаменте по вопросам гражданской защиты ЛОГА.

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"Вчера, в 20:30 на остановке общественного транспорта водитель маршрутного такси БАЗ А0752 Эталон с сообщением Львов - Старява не убедился в безопасности начала движения транспортного средства, в результате чего из указанного транспортного средства выпал пассажир возрастом около 30-35 лет", - сообщили в департаменте.

Пострадавший был госпитализирован каретой скорой помощи в реанимационное отделение Городецкой ЦРБ без сознания с диагнозом: тупая травма головы, открытый перелом височной области головы, ушиб головного мозга.

Как сообщалось в ноябре, в Харькове водителя маршрутки приговорили к тюрьме за смерть пассажирки.