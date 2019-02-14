Супрун: "Судья использовал решение Кабмина, чтобы отменить свой запрет"

По словам и.о. министра здравоохранение, именно постановление правительства привело к разблокированию ее работы судом.

Супрун прокомментировала решение суда об отмене ей запрета на работу facebook.com/ulanasuprun

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Ульяна Супрун прокомментировала решение суда, которым он отменил свое предыдущее решение об отстранении ее от должности и.о. главы Минздрава. Об этом сообщает УНИАН.

Она подтвердила, что суд отверг аргументы стороны защиты, однако сам отменил свое решение. "Как вы видели, судья, наконец, решился после двух суток выйти из совещательной комнаты", - отметила Супрун.

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"Хотя он не мог иметь доступа к той информации, которая поступает после завершения слушания, он узнал, что вчера Кабмин предоставил возможность, чтобы разблокировать работу Министерства здравоохранения", - заявила и.о. министра.

Она поблагодарила своих коллег за решительный шаг. "Сегодня судья использовал этот шаг и как бы сказал, что теперь он не должен принимать решения - уже Кабинет министров принял решение, чтобы разблокировать работу", - считает Супрун.

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"Это такое - я отверг ваши аргументы, но я также отменю свое решение. Имеем такое правосудие, так оно работает", - отметила Супрун.

Напомним, ранее сообщалось, что суд отменил свой запрет исполнять обязанности министра здравоохранения для Супрун.