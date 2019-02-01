ВУЗ в Кропивницком пытается отчислить 850 студентов-иностранцев

После обыска СБУ в университете заявили, что решение об исключении студентов не окончательное.

Администрация Донецкого медуниверситета, чей международный факультет переехал в Кропивницкий, объявила об отчислении 850 студентов с первых трех курсов из-за якобы неуплаты за обучение. Студенты утверждают, что все оплатили.

О конфликте в пятницу, 8 февраля, сообщает Украинская правда.

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Студенты медуниверситета еще в ноябре проводили забастовку из0за некачественного обучения и денег, которые они уплатили посреднику, но которые не дошли до университета.

А 7 февраля на официальном сайте вуза появился приказ об отчислении 850 иностранных студентов первых трех курсов медицинского факультета. Причина отчисления - несвоевременная оплата за обучение.

“Я платил 5 000 долларов в этом помещении, в кабинете 137. Но нам говорят, что это все фейк и чтобы продолжать учебу, я должен оплатить еще 2,5 тысячи долларов“, - рассказал журналистам студент из Пакистана.

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Администрация вуза утверждала, что фирма-рекрутер, которой студенты осуществляли оплату, не перечислила университету часть денег. Однако, в ООО Украинская образовательные услуги отрицают это и утверждают, что все оплачено в полной мере.

За расследование дела взялась СБУ. Они провели в университете обыски и изъяли документы.

Теперь в университете заявляют, что решение об отчислении не окончательное и предполагают, что платеж мог задержаться в банке.

Как сообщалось 7 февраля, в Донецком медуниверситете брали взятки автомобилями.