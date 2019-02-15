В Николаеве засняли, как покупатели чуть не выломали двери в секонд-хенд

Охранник с трудом удерживал двери, а из помещения задавались крики продавцов в адрес покупателей: "Не ломайте двери!".

Люди начали собираться за час до открытия магазина Новости N

Утром в пятницу в Николаеве на проспекте Центральном толпа едва не выломала двери в магазин Мир секонд-хенда.

Об этом сообщает местное издание Новости N 15 февраля.

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В этот магазин каждую пятницу завозится новый товар. Поэтому подобная картина здесь повторяется почти каждую неделю.

Открытие магазина в 9.00, но уже с восьми утра начинает собираться очередь: каждый норовит стать поближе ко входу и войти в помещение первым. “Конечно, мы пока попадем, там уже все переберут!“, – поясняют свою активность покупатели.

Отмечается, что сегодня охранник с трудом удерживал двери, а из помещения задавались крики продавцов, адресованные покупателям: “Не ломайте двери!“.

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