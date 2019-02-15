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В Николаеве засняли, как покупатели чуть не выломали двери в секонд-хенд

Комментариев: 4
Охранник с трудом удерживал двери, а из помещения задавались крики продавцов в адрес покупателей: "Не ломайте двери!".
Люди начали собираться за час до открытия магазина
Люди начали собираться за час до открытия магазина
Новости N

Утром в пятницу в Николаеве на проспекте Центральном толпа едва не выломала двери в магазин Мир секонд-хенда.

Об этом сообщает местное издание Новости N 15 февраля.

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В этот магазин каждую пятницу завозится новый товар. Поэтому подобная картина здесь повторяется почти каждую неделю.

Открытие магазина в 9.00, но уже с восьми утра начинает собираться очередь: каждый норовит стать поближе ко входу и войти в помещение первым. “Конечно, мы пока попадем, там уже все переберут!“, – поясняют свою активность покупатели.

Отмечается, что сегодня охранник с трудом удерживал двери, а из помещения задавались крики продавцов, адресованные покупателям: “Не ломайте двери!“.

Как сообщалось 7 февраля, в Киеве засняли, как пенсионеры подрались за “просрочку“, выброшенную на помойку.

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Теги: Николаев, магазины, секонд-хенд
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Комментариев (4)
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Миротворение    15.02.2019, 14:09
Оценка:  0
Миротворение
С лопаты,с лопаты,а у самих))
Перегар    15.02.2019, 13:32
Оценка:  -1
Перегар
А где же ломают двери?
VSHIVANKA    15.02.2019, 13:21
Оценка:  +2
VSHIVANKA
А ЧТО СКАЖЕТ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ БАБУШКА ВИОЛЕТТА ? )))
нафнаф    15.02.2019, 13:06
Оценка:  +5
нафнаф
Ну вот покращення,а вы не верели.Очереди в магазины что б потратить свои еврозарплаты.
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