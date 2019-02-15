Под Запорожьем из цистерны с семечками спасли женщину

Женщина упала в цистерну объемом 75 кубических метров.

Спасатели с помощью веревки и лестницы-палки вытащили пострадавшую zp.dsns.gov.ua

В селе Малая Токмачка Ореховского района пожилая женщина едва не погибла, упав в цистерну с семенами подсолнечника.

Об этом сообщает управление ГСЧС в Запорожской области.

Женщина упала в цистерну объемом 75 кубических метров и не смогла самостоятельно выбраться.

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"Спасатели с помощью веревки и лестницы-палки вытащили 60-летнюю пострадавшую. От медицинской помощи спасенная отказалась", – говорится в сообщении.

Медицинская помощь пострадавшей не понадобилась zp.dsns.gov.ua

Как сообщалось в марте 2018, в селе Подборцы Пустомытовского района во Львовской области произошел оползень. Спасателям удалось достать из провала женщину 1949 года рождения.