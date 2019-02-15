Под Запорожьем из цистерны с семечками спасли женщину
Женщина упала в цистерну объемом 75 кубических метров.
В селе Малая Токмачка Ореховского района пожилая женщина едва не погибла, упав в цистерну с семенами подсолнечника.
Об этом сообщает управление ГСЧС в Запорожской области.
Женщина упала в цистерну объемом 75 кубических метров и не смогла самостоятельно выбраться.
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"Спасатели с помощью веревки и лестницы-палки вытащили 60-летнюю пострадавшую. От медицинской помощи спасенная отказалась", – говорится в сообщении.
Как сообщалось в марте 2018, в селе Подборцы Пустомытовского района во Львовской области произошел оползень. Спасателям удалось достать из провала женщину 1949 года рождения.