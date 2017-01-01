В Донецкой области два человека погибли во время пожара

Возгорание произошло в одноэтажном жилом доме. Огонь тушили семь человек и две единицы техники.

В селе Новоселидово Марьинского района Донецкой области произошел пожар, в результате которого погибли два человека.

Об этом сообщает ГСЧС в воскресенье, 17 февраля.

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“В 1:54 на телефон Службы спасения 101 поступило сообщение о пожаре, который произошел на ул. Центральная в селе Новоселидове Марьинского района Донецкой области. По указанному адресу выехали дежурные отделения 7-го Государственного пожарно-спасательного отряда“, - говорится в сообщении.

На месте происшествия спасатели выяснили, что возгорание произошло в одноэтажном жилом доме.

“Во время проведения разведки и тушения пожара огнеборцы обнаружили погибших мужчину и женщину. Пожар был локализован в 02:40 и ликвидирован в 03:40“, - добавили в ГСЧС.

Огонь тушили семь человек и две единицы техники. Причина возникновения пожара устанавливается.

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Напомним, в Днепровском районе Киева на рынке Левобережный вечером, 13 февраля, произошел пожар. На месте происшествия были задействованы пять единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 23 человека личного состава подразделений ГСЧС.