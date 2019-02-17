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Климкин в Брюсселе примет участие в заседании по Украине

Комментариев: 1
Павел Климкин 18 февраля примет участие в заседании Друзья Украины в ЕС + Украина .
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
УНИАН

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин 18 февраля примет участие в заседании Друзья Украины в ЕС + Украина в Брюсселе. 

Об этом сообщает пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

Сообщается, что встреча состоится по инициативе министра иностранных дел Дании Андерса Самуэльсена. Встреча состоится перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам 18 февраля, на котором будет обсуждаться ситуация в Украине.

Целью неформального заседания является подготовка к содержательной дискуссии по Украине во время заседания Совета Европейского союза, направленного на консолидацию международной поддержки в контексте усиления санкционного давления на РФ с целью освобождения украинских моряков и политзаключенных, восстановления свободного судоходства в акватории Азовского моря и прекращения российской военной агрессии против Украины.

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Министры также обсудят вопросы оказания поддержки Приазовью, достигнутый Украиной прогресс в реализации ключевых реформ и совместные усилия для защиты целостности избирательных процессов в ЕС и Украиной в 2019 году.

Напомним, Министры иностранных дел стран-членов Европейского союза обсудят ситуацию в Украине.Также на повестке дня будет обсуждаться вопрос расширения пакета санкций против России, мобилизация поддержки государств-членов ЕС в контексте освобождения украинских моряков.

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Теги: Климкин, Донбасс, Брюссель, заседание, МИД
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Комментариев (1)
atos    17.02.2019, 17:30
Оценка:  0
atos
Так по нему видно, что этот клоун уже принял и принял не мало))))))
Специально ставят клоунов на министерские должностя, чтобы видели, что за страна)))
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