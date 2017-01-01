Al-Wahash является одним из самых современных бронетранспортеров в своем классе.

Укроборонпром показал новый БТР, разработанный с компанией из ОАЭ

На весь экран Свернуть

Укроборонпром показал новый БТР, разработанный с компанией из ОАЭ

Государственный концерн Укроборонпром и компания ОАЭ Calidus LLC представили на выставке в Абу-Даби совместно разработанный бронетранспортер Al-Wahash с боевым модулем БМ-3М Штурм.

Об этом сообщает пресс-служба концерна.

Читай также: Под Одессой успешно испытали ракету Нептун

Отмечается, что этот боевой модуль устанавливается на БТР-3, который серийно производится ГП Киевский бронетанковый завод и успешно прошел жесткие испытания боевыми действиями на Востоке Украины.

“Благодаря современному цифровому комплексу с лазерным дальномером, а также стабилизатору пушки, БМ-3М Штурм обеспечивает высокую точность огня автоматической 30-мм пушки, пулемета и автоматического гранатомета, а также комплекса управляемого вооружения Барьер“, - говорится в сообщении.

В компании добавили, что благодаря установленному боевому модулю, Al-Wahash получает мощный арсенал вооружения для уничтожения противника на дистанции до 5 км, при любых погодных условиях и времени суток.

Читай также: Бронетанковый завод потерял более 20 млн грн - аудиторы

“Необходимо отметить, что Al-Wahash является одним из самых современных бронетранспортеров в своем классе, который был создан путем объединения новейших технологий от ведущих производителей мирового уровня“, - заявили в Укроборонпроме.

Там добавили, что 18 февраля Calidus LLC и Государственная компания Укрспецэкспорт, входящая в состав ГК Укроборонпром, подписали Меморандум о сотрудничестве.

В частности, планируется совместное производство БТР Al-Wahash с БМ Штурм и его продвижение на рынке ОАЭ и других стран.

Кроме того сообщается, что стороны планируют расширение сотрудничества в воплощении программ модернизации бронетанковой и автомобильной техники, вооружения, а также изготовление новых образцов вооружения и военной техники.

Как сообщалось 18 февраля, ГК Укроборонпром представил модели наземного противокорабельного ракетного комплекса Нептун и высокоточной реактивной системы Ольха на международной выставке IDEX-2019, которая открылась 17 февраля в городе Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты).