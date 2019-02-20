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В Одессе сжигают контрабандные сигареты на $1 млн

Комментариев: 3
Товароведческая экспертиза показала, что сигареты не отвечают требованиям закона .
В Одессе сжигают контрабандные сигареты на $1 млн
© dumskaya.net
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  • Сжигать сигареты будут круглосуточно в течение двух недель
  • Сжигать сигареты будут круглосуточно в течение двух недель
  • Сжигать сигареты будут круглосуточно в течение двух недель
  • Сжигать сигареты будут круглосуточно в течение двух недель
В Одессе сжигают контрабандные сигареты на $1 млн
Сжигать сигареты будут круглосуточно в течение двух недель
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На одном из одесских предприятий 20 февраля начали уничтожать крупнейшую партию контрабандных сигарет — 2 миллиона пачек общей стоимостью около 1 миллиона долларов.

Об этом сообщает Думская со ссылкой на данные Государственной фискальной службы Украины.

Сигареты прибыли в регион морем для дальнейшего транзита в страны Европы. Операция по задержанию товара была проведена в декабре прошлого года совместно со спецслужбами Великобритании.

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“Вместе с Государственной службой Великобритании по налоговым и таможенным сборам (HMRC) в рамках совместной спецоперации ГФС перекрыла канал незаконного перемещения табачных изделий. В дальнейшем этот товар должны были перевезти к западной границе, чтобы он попал в страны Европы. То есть, по сути, Украина использовалась как транзитная территория, хотя, вероятно, определенная часть этих сигарет могла остаться и на внутреннем рынке“, — рассказал и.о. председателя ГФС Александр Власов.

Сообщается также, что все три контейнера с сигаретами прибыли из ОАЭ. Страной назначения значился Узбекистан.

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Проведенная в январе 2019 года товароведческая экспертиза показала, что сигареты не отвечают требованиям закона о государственном регулировании производства и оборота табачных изделий, непригодны к реализации на внутреннем рынке Украины.

Учитывая это, Шевченковский районный суд Киева вынес решение об уничтожении всей партии изъятого.

Сжигать сигареты будут круглосуточно в течение двух недель. Этот процесс контролируют представители Генеральной прокуратуры Украины, ГФС, Одесской таможни, казначейства и Ассоциации производителей табачных изделий «Укртютюн».

Как сообщалось 13 февраля, СБУ изъяла рекордную контрабанду - более шести тонн янтаря.

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Теги: контрабанда, Одесса, сигареты
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Комментариев (3)
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BROKER666    20.02.2019, 11:21
Оценка:  0
BROKER666
а шо это за сигареты по 0,5 доллара?
exolot    20.02.2019, 11:08
Оценка:  0
exolot
Если сжигать в котельной то и польза будет хоть какая-то.
vasik01    20.02.2019, 10:58
Оценка:  +3
vasik01
Дебіли,ліпше би солдатам відали.
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