В Одессе сжигают контрабандные сигареты на $1 млн

Товароведческая экспертиза показала, что сигареты не отвечают требованиям закона .

Сжигать сигареты будут круглосуточно в течение двух недель

На одном из одесских предприятий 20 февраля начали уничтожать крупнейшую партию контрабандных сигарет — 2 миллиона пачек общей стоимостью около 1 миллиона долларов.

Об этом сообщает Думская со ссылкой на данные Государственной фискальной службы Украины.

Сигареты прибыли в регион морем для дальнейшего транзита в страны Европы. Операция по задержанию товара была проведена в декабре прошлого года совместно со спецслужбами Великобритании.

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“Вместе с Государственной службой Великобритании по налоговым и таможенным сборам (HMRC) в рамках совместной спецоперации ГФС перекрыла канал незаконного перемещения табачных изделий. В дальнейшем этот товар должны были перевезти к западной границе, чтобы он попал в страны Европы. То есть, по сути, Украина использовалась как транзитная территория, хотя, вероятно, определенная часть этих сигарет могла остаться и на внутреннем рынке“, — рассказал и.о. председателя ГФС Александр Власов.

Сообщается также, что все три контейнера с сигаретами прибыли из ОАЭ. Страной назначения значился Узбекистан.

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Проведенная в январе 2019 года товароведческая экспертиза показала, что сигареты не отвечают требованиям закона о государственном регулировании производства и оборота табачных изделий, непригодны к реализации на внутреннем рынке Украины.

Учитывая это, Шевченковский районный суд Киева вынес решение об уничтожении всей партии изъятого.

Сжигать сигареты будут круглосуточно в течение двух недель. Этот процесс контролируют представители Генеральной прокуратуры Украины, ГФС, Одесской таможни, казначейства и Ассоциации производителей табачных изделий «Укртютюн».

Как сообщалось 13 февраля, СБУ изъяла рекордную контрабанду - более шести тонн янтаря.