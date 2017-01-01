Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

За неделю два человека отравились грибами

Комментариев: 0
Всего за отчетную неделю зарегистрировано три случая пищевого отравления.
В Украине два человека отравились грибами
В Украине два человека отравились грибами
depositphotos.com

В течение недели с 11 по 17 февраля в Украине два человека отравились грибами. 

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

Читай также: В Киеве поймали трех клофелинщиц

“Два случая отравления дикорастущими грибами, в результате которых заболели два человека (в том числе один ребенок)“, - сообщили в центре.

В частности, один человек отравилась грибами в Винницкой области. Еще один - 15-летний ребенок - заболел в Полтавской области.

Читай также: На Закарпатье 10-летний ребенок выпил яд и умер

Всего за отчетную неделю зарегистрировано три случая пищевого отравления. Так, зарегистрировано еще и один случай ботулизма в Запорожской области, в результате которого заболели два человека. Противоботулиническая сыворотка введена двум больным.

Напомним, во львовском садике №153 на ул. Научной, 108, отравились 10 детей ясельной группы. 

Поделись:
Теги: отравление, грибы, ботулизм, пища
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь