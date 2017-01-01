За неделю два человека отравились грибами

Всего за отчетную неделю зарегистрировано три случая пищевого отравления.

В течение недели с 11 по 17 февраля в Украине два человека отравились грибами.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

Читай также: В Киеве поймали трех клофелинщиц

“Два случая отравления дикорастущими грибами, в результате которых заболели два человека (в том числе один ребенок)“, - сообщили в центре.

В частности, один человек отравилась грибами в Винницкой области. Еще один - 15-летний ребенок - заболел в Полтавской области.

Читай также: На Закарпатье 10-летний ребенок выпил яд и умер

Всего за отчетную неделю зарегистрировано три случая пищевого отравления. Так, зарегистрировано еще и один случай ботулизма в Запорожской области, в результате которого заболели два человека. Противоботулиническая сыворотка введена двум больным.

Напомним, во львовском садике №153 на ул. Научной, 108, отравились 10 детей ясельной группы.