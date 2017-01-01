На Закарпатье 10-летний ребенок выпил яд и умер

Ребенок случайно выпил неизвестное вещество, в результате чего вскоре скончался в карете скорой помощи.

В Закарпатской области в селе Боржавское Виноградовского района десятилетний мальчик умер после того, как выпил яд.

Об этом в пятницу, 15 февраля, сообщает пресс-служба областного управления полиции.

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Как отмечается, сообщение о том, что в карете скорой помощи констатировали смерть мальчика 2008 года рождения, поступило от врачей в 14:00 часов 14 февраля.

По предварительной информации правоохранителей, находясь дома, мальчик случайно выпил неизвестное вещество, в результате чего его самочувствие ухудшилось и родители вызвали врачей. Однако спасти жизнь ребенку не удалось.

По данному факту начато уголовное производство. Тело направили в прозектуру, где будет установлена причина смерти. По делу продолжается досудебное следствие.

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Ранее в Черновицкой области в реанимации Путильской райбольницы умерла женщина, которая накануне отравилась спиртовой настойкой.

Также сообщалось, что во Львове в детском саду №153 на улице Научной отравились 10 детей ясельной группы.