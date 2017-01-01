В Киеве осудили "соцработниц", ограбивших и избивших старушку

Злоумышленницы, представившись работниками социальной службы.

В Киеве Дарницкий суд огласил приговор двум женщинам, которые под видом соцработниц ограбили 80-летнюю киевлянку и избили ее.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева

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Отмечается, что в июне 2016 года злоумышленницы, представившись работниками социальной службы, втерлись в доверие к 80-летней женщины и проникли в ее квартиру под предлогом проверки квитанций по оплате коммунальных услуг.

Пока одна из них отвлекала пенсионерку, другая обыскала квартиру на предмет ценных вещей и денежных средств. В это время их обнаружила потерпевшая, поэтому, чтобы женщина не позвала на помощь, преступницы нанесли ей телесные повреждения и завладели материальными ценностями.

Действия нападавших квалифицированы по ст.186 УК Украины (открытое похищение чужого имущества (грабеж), соединенное с насилием, которое не является опасным для жизни или здоровья потерпевшей, совершенное по предварительному сговору группой лиц, соединенное с проникновением в жилище).

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Дарницкий районный суд поддержал позицию прокуратуры и приговорил одну из преступниц, которая уже была ранее судима, к 5 годам лишения свободы, а другую, которая имеет на иждивении четырех малолетних детей, к 3 годам испытательного срока.

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