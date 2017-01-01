В Херсоне учительницу избили на глазах у школьников

На педагога напала мать одного из учеников.

В Херсоне в школе № 9 прямо на глазах у детей мать одного из школьников избила пожилую учительницу.

Об этом сообщает Тoday.ua.

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“Мать одного из учеников подскочила к учительнице-пенсионерке и стала ее бить изо всех сил. Учительница в возрасте за шестьдесят пыталась убежать, но женщина преследовала ее. Инцидент произошел в школьном дворе, когда педагог вывела третьеклассников после уроков. Причиной конфликта стали разные подходы к воспитанию ребенка“, - говорится в сообщении.

В результате избиения учительница получила травму грудной клетки и ситуационный невроз.

Отмечается, что сын женщины-домохозяйки неоднократно издевался над своими одноклассниками. Педагоги школы №9 часто слышали от него и оскорбления, и нецензурную брань.

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Стало известно, что в инклюзивном классе, где учатся школьники с ограниченными физическими возможностями, такое поведение возмущало и учеников, и их родных. После многочисленных жалоб дирекция школы решила направить парня-дебошира (он не является инвалидом) на медицинскую комиссию для определения потребности в психологической коррекции и переводе в учебное заведение именно для таких детей.

“Услышав об этом, мать сначала не пускала парня в школу, объясняя, что он заболел. А потом сама появилась выяснять отношения с учительницей, считая ее виновной. Теперь слово - за полицией и управлением образования, которое тоже стало изучать обстоятельства этой скандальной истории“, - пишет издание..

Как сообщалось 17 января, в одной из школ Киева отец школьника избил учителя физкультуры и угрожал пилой отрезать ему руку.